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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

▲▼民進黨立院黨團三長於開票結束後於黨團記者室召開記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，不只要罷免立法院長韓國瑜，更喊話國民黨41席區域立委一定要罷免，行政院政務委員陳時中出席活動時也表示，2月1日起就要大罷免，讓台灣政治撥亂反正。對此，媒體人黃暐瀚6日表示，大罷免時代來臨，自己有3個標準檢視「當選者得票率」、「落選者得票率」、「仇恨值」，大致可判斷藍綠的危險席次寥寥可數，最大誤區還是在民意是否改變。

黃暐瀚表示，民進黨團總召柯建銘說要「大罷免」，把41席（其實只有39席）國民黨立委都罷掉，另外院長韓國瑜也提案要改選，就是所謂「雙罷」，柯建銘說完之後，政務委員陳時中加碼跟進「二月一日大罷免」，可預見的「大罷免時代」，馬上到來。

黃暐瀚分析，提到罷免，自己有三個檢視標準。第一「當選者得票率」，如果得票過五成，除非過去一年民意丕變，否則要罷，絕不容易，罷免投票率遠低於總統立委選舉。

黃暐瀚指出，第二「落選者得票率」，如果落選者的得票低於四成，這些「反對者」就算集結，也難以撼動當選人。

黃暐瀚再指，第三「仇恨值」，藍綠的「英雄」，各自是對方陣營的「狗熊」或「首惡」，聲量越高的，戰力越強的立委，仇恨值越高。

黃暐瀚直言，綜合以上三點，大致可判斷「大罷免」的危險席次，寥寥可數，大部分現在被點名的立委，要嘛選區基本盤穩固，要嘛仇恨值不夠高，由於多個民間團體已經實際連署運作，大罷免恐難避免。

最後，黃暐瀚強調，所以最大的誤區落在「民意」是否已經改變？賴總統的得票只有四成，但最近連續三個民調，賴總統的支持度卻都超過五成，到底現在綠營的支持度，是四成？還是五成？透過民眾的投票，才能真的得知。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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