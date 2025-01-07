以罷制罷！國民黨團決議罷免38區域綠委　第一階段戰場曝光

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出罷免立法正副院長韓國瑜、江啟臣，還要罷掉國民黨41個區域立委，朝野對抗態勢升高。國民黨立委賴士葆今（7日）受訪時透露，國民黨立院黨團大會已決議，將對民進黨全面開戰，罷免38席區域綠委，預計分階段進行。

國民黨團今日舉行黨團大會，賴士葆表示，黨團已經決議，民進黨要全面罷免，國民黨也要全面罷免反制，除了先前點名的台北綠委吳思瑤、吳沛憶、新北綠委蘇巧慧、張宏陸，更是要對38位區域綠委全面開戰，罷免預計分階段進行，第一階段鎖定比較容易罷免的區域，以此來回應柯建銘。

賴士葆並正告民進黨，賴清德總統的得票率只有四成，藍白合起來絕對壓過綠營，柯建銘連算盤都不會算，只會越活越回去，到現在還以為民進黨全面執政，罷掉改選後席次會增加，但他不管是橫的看、豎的看、直的看，罷掉再改選民進黨席次一定掉，因為老百姓討厭兩年要選舉三次，全世界沒的民主國家在做這種事情。

至於柯建銘揚言要罷免41位藍委，行政院政務委員陳時中更加碼表示，2月1日起拚大罷免。賴士葆認為，陳時中該下台，不然行政院長卓榮泰怎麼對立法院交代、負責，陳時中對在野立委開戰，預算是不要了嗎？