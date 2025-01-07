藍營推舉區桂芝認審查課審會委員「驚人言論曝」　她嘆怵目驚心名單

▲北一女國文老師區桂芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院各黨派推舉的「課審會委員審查會」名單出爐，藍綠各推舉7人，民眾黨則是1人。其中以藍營人選政大教育系退休教授周祝瑛、中華語文教育促進協會祕書長段心儀及北一女教師區桂芝最受關注。時代力量黨主席王婉諭今（7日）表示，這是觸目驚心又令人憂慮的一份名單，區桂芝支持香港國安法「讓他們得到基本人權」、「台灣人就是中國人」，周祝瑛喊「現在的教改是文革」，國民黨執意推薦這些統派色彩強烈、對教改批評扭曲又片面的學者，是出於專業考量嗎？

相關名單中以藍營推舉人選最受關注，其中包含周祝瑛、段心儀都曾批判108課綱，李惠蘭則常因年改問題躍上媒體版面，最有名的則是北一女教師區桂芝，區桂芝爭議頗多，曾痛批108課綱無恥、去中國化導致學生歷史弱智化，主張恢復文言文，直言北一女是日治時期建立的「新娘學校」，是殖民統治留下的屈辱印記，不值得紀念，更常因上課談政治引來不少學生非議。

王婉諭表示，區桂芝的爭議不只先前批評「國文課本沒有《廉恥》就是無恥教育」，她還有非常多驚人的公開言論，「中國共產黨展現出自我糾錯的能力，所以我改變要反共的想法」、「中共在新疆所做之惡行都是造謠」、「台灣人就是中國人」、「香港國安法的執行，讓他們恢復生活秩序，得到基本人權」。「教改以來，出現好幾個世代的道德侏儒與歷史弱智」、「108課綱將道德實踐弱化，難道和現在教學現場的恐龍家長、凌辱老師、學生割喉案沒有關係嗎」、「108課綱是滅台的最後一哩路」。

王婉諭直言，而且這些言論，還不乏有多個出現在中共官媒，或是赴中統戰交流團的受訪紀錄中。先不論她是不是一位合適的教育工作者，但她絕對不適合進入我國的課審會委員審查會。

王婉諭表示，且這份名單的驚悚之處還不僅於此，其他人選還包含「堅定反對政大遷移蔣公銅像，還想賣房子把銅像買回家」並且高喊「現在的教改是文革」的政大退休教授周祝瑛；以及多次在中時社論直呼「兩岸一家，終將是歷史的必然」且「去中化是挑釁對岸」的中華語文教育促進協會祕書長段心儀。

王婉諭質疑，台灣有這麼多優秀的教育工作者，國民黨執意推薦這些統派色彩強烈、對教改批評扭曲又片面的學者，真的是出於專業考量嗎？癱瘓憲法法庭之後，中國國民黨的下一步是惡搞台灣教育嗎？身為一個家長、一個教育工作者，自己完全無法接受。