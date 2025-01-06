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全國獸醫師節表揚服務70年獎　侯友宜：為動物健康福祉努力

▲全國獸醫師節表揚服務70年獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜頒發「獸醫界服務70年」獎項。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢獸醫師節，第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會今（6日）於新北市盛大登場，市長侯友宜出席頒發「獸醫界服務70年獎」，感謝獲獎的資深獸醫師長期堅守崗位、奉獻專業，市府也會持續與獸醫師合作，接軌國際趨勢，一起為動物防疫及保護努力。

侯友宜強調在全球衛生議題中，人類健康、動物健康、環境因素彼此密不可分，獸醫師站在防疫第一線，透過防檢疫工作阻卻豬瘟及人畜間傳染病，如狂犬病、禽流感等疫情發生。此外，越來越多家庭視毛小孩為家人及心靈陪伴，動物的權益日趨重要，侯友宜感謝獸醫師在防檢疫及照顧動物福祉上的貢獻，也期勉持續努力，維護動物健康，進而達到促進人類生活安全的理想。

▲全國獸醫師節表揚服務70年獎。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜感謝獸醫師為動物保護及防疫貢獻自身專業。

本次大會中頒發的獎項包括「獸醫師特殊貢獻獎」、李崇道博士基金會「臺灣獸醫菁英獎獸醫傑出貢獻獎」及「獸醫界服務70年、60年、50年、40年、30年獎」等獎項，其中服務70年獲獎獸醫師李添益在新北市從事經濟動物及大動物的防疫工作，不管是臺灣豬隻口蹄疫情和阻絕非洲豬瘟的入侵，無疫不與；陳清獸醫師則長期從事家畜、家禽及水產動物的疾病防治及診斷，積極參與豬瘟等各項動物疫苗製造與研發工作，期許未來持續為台灣的動物防疫貢獻心力。

農業局表示，今日大會現場分別進行「傳統豬瘟撲滅防疫宣導」及「動物保護政策說明」，加強獸醫師防疫、檢疫觀念宣導，亦設置展覽區展示先進醫療設備與創新技術，引進國際防檢新知促進學術交流，提升醫療專業技術及知識素養新知。此外，本次特別結合新北在地農民團體，農會、漁會及相關單位共襄盛舉，設置青農創意市集，提供有機蔬菜、友善福利雞蛋、在地優質米及雜糧等農畜產品，分享新北市農業健康市理念。

▲全國獸醫師節表揚服務70年獎。（圖／新北市農業局提供）

▲第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會。

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