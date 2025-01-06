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快訊／三重民宅傾斜「災情惡化」！牆、地斷裂擴大撤離14戶

記者陳以昇、閔文昱／新北報導 

新北市三重區六張街一處建案工地6日上午9時許，疑因開挖地基後，隔壁緊鄰的3樓公寓造成傾斜，牆壁有龜裂狀況，工地緊急停工，並通知消防局到場進行灌水穩固。不過晚間傳出，由於傾斜狀況更為嚴重，目前已再擴大撤離14戶居民，研判該公寓已無法住人。

新北市三重區六張街建案，規模為地上9層、地下2層，共16戶，目前正進行開挖作業，基地已開挖至地下6.4公尺，發現兩側鄰房有傾斜狀況，工務局派員會同新北市土木技師公會技師到場搶災，現場電力與瓦斯供應已暫時關閉，基地內由消防局協助補水，持續搶救中。兩側受影響住戶（共9戶22人）已先撤離，並由區公所及建商妥善安置。

▲▼ 三重建案基地開挖釀民宅傾斜，現場畫面曝光 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市三重區六張街一處建案工地疑因開挖地基後，造成隔壁緊鄰的3樓公寓傾斜龜裂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

不過，傍晚傳出，由於建案左邊第一棟民房傾斜程度加大，房屋牆面、地面都出現斷裂情形，三重區公所稍早又再預防性撤離14戶38人，後續將安置於附近的名爵汽車旅館。專家評估，受到三重地質存在沙層影響，加上屋齡較久、基礎深度也較淺，研判此次事故已導致房屋無法再住人。

新北市政府副市長朱惕之表示，該建案正在開挖地下室，造成旁邊鄰房傾斜，已針對地下室已經開發的部分，緊急灌水讓內外平衡，同時回填土方，把傾斜的部分控制完成，也會對營造、建設公司做後續開罰，回填搶修後會勒令停工並各罰9萬元。

▲新北市三重區六張街一處建案工地疑因開挖地基後，造成隔壁緊鄰的3樓公寓傾斜龜裂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

建設公司趙總經理則表示非常抱歉，該案是公司第一個案子，整個過程中都很遵照規定來做，這邊實際監測的水位，跟測量公司提供的水位，有落差3米多，所以在過程中發現水位有上升的時候立即停止，再來就是補填，還有加強支撐臂的部分，最後盡了最大努力，還是沒辦法堵止住這場災害，但是會很負責的，協助受損的住戶改建，安置的部分到家裡安全回來為止，賠償部分會依照合理的賠償性，不會退卻也不會退縮。

▲新北市三重區六張街一處建案工地疑因開挖地基後，造成隔壁緊鄰的3樓公寓傾斜龜裂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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