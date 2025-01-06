新北迎蛇年！深澳贈春聯、碧潭揮毫　春節祝福樂連連

▲1月11日來到碧潭，可以獲取客製化的春聯，增添筆墨香與人情味。（圖／資料照／新北市觀旅局提供）

記者郭世賢／新北報導

隨農曆春節的腳步越來越近，新北市政府觀光旅遊局為迎接乙巳蛇年到來，在新北市風景區中策劃一系列充滿活力及年味活動，讓民眾提早迎來新春喜慶氛圍！今年在新北市瑞芳區深澳鐵道自行車及新店區碧潭風景特定區的贈春聯活動，充滿文化氣息贈桃符，為即將迎來的春節增添歡樂與祝福。

新北市觀旅局表示，首場贈春聯活動在瑞芳區深澳鐵道自行車開跑，為迎接乙巳蛇年，春節限定的光雕隧道動畫在1月1日正式換裝登場，在騎乘鐵道自行車，除了欣賞沿途繽紛的彩繪牆和壯麗山海景緻，在進入主題光隧道後，金元寶及炮竹交織出濃厚節慶氛圍。深澳鐵道自行車推出在1月6日至1月27日期間搭乘深澳鐵道自行車，並在深澳鐵道自行車臉書粉絲團追蹤按讚，即可獲得「深澳好好運春聯」1組，春聯上還有深澳鐵道自行車俏皮可愛的吉祥物設計，增添更多趣味。

▲青春山海線深澳鐵道自行車，欣賞沿途美麗壯闊山海景緻。（圖／新北市觀旅局提供）

此外，新店區碧潭風景區也有舉辦新春揮毫贈桃符活動，「桃符」為春聯古稱，由碧潭停車場營運公司（大日開發有限公司）舉辦，活動將在1月11日下午1時30分至4時30分在碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉行。特別邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師前來現場揮毫寫春聯，民眾可自由指定吉祥話，獲得滿載筆墨香與人情味的客製化手寫春聯。另外，於活動當天追蹤並按讚碧潭停車場的臉書粉絲專頁，還能參加套圈圈遊戲，有機會贏取精美小禮物，兼具傳統文化與趣味互動，為即將來臨春節假期增添喜悅。

觀旅局長楊宗珉表示，自1月24日至2月3日期間，烏來瀑布遊客中心推出消費滿千元贈原住民手作工藝吊飾的優惠活動，並提供豐富的文化體驗，包括咖啡、簡餐與手作工藝，讓您的假期充滿溫暖與驚喜。更多消息請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

▲春節假期來到烏來瀑布遊客中心消費滿千元，即贈送原住民手作工藝吊飾。（圖／新北市觀旅局提供）

▲春節期間攜親帶友，來烏來度過一個充滿文化與自然魅力的新春假期。（圖／新北市觀旅局提供）