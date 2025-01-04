跨年夜驚險！男突倒地失去心跳　休假海巡聽到呼救聲…搶命救回

▲李姓民眾（左）跨年夜於基隆港觀景台觀賞煙火時，突感身體不適失去意識，海巡顏瑾文（右）上士即時CPR施救挽回他的生命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

北部分署第二岸巡隊今（4日）接獲李姓民眾來電致謝，表示他在跨年夜於基隆港觀景台觀賞煙火時，突感身體不適失去意識，幸好休假的海巡署同仁顏瑾文上士在場，第一時間實施心肺復甦術（CPR），成功挽救了他的性命。為表感激，李姓民眾當天下午親赴隊部，向顏員當面致謝。

事件發生於2024年12月31日晚間，李姓民眾與家人在基隆港東岸觀景台等待煙火施放時，突然感到意識模糊並倒地不起。顏瑾文上士聽到現場呼救聲，立即上前檢視，發現該民眾無脈搏且失去意識，隨即展開CPR急救，並持續施救至救護人員抵達現場。該民眾後送衛福部基隆醫院治療，成功脫險。

李姓民眾4日下午專程前往第二岸巡隊，向顏員及海巡署表達深切謝意。他感慨表示，在那樣危急的情況下，多虧顏員挺身而出，以專業的急救技能挽救生命，讓他能夠平安度過此次危機。他也特別感謝海巡署平時扎實的救護訓練，展現了過硬的專業素養。顏瑾文上士則謙虛表示：「作為海巡人員，無論在勤務中或休假中，守護民眾生命安全是我們的職責，我只是盡了自己的本分。」

北部分署第二岸巡隊表示，對於同仁英勇表現，給予肯定及讚揚，亦充分體現了海巡人員的專業技能及為民服務的精神，將於集會時機公開表揚該員的英勇表現，以彰顯其優異表現。也再次提醒民眾於港區或岸際從事活動時，應注意自身安全；另如發現救生救難等情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，竭誠為民眾服務。