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瑞芳幼兒園疑虐童！4歲女童滿身傷半夜驚醒喊不要　家長怒告園方

▲新北瑞芳幼兒園爆疑虐童。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳幼兒園爆疑虐童，小班女學童疑遭體罰，左右耳、臉頰佈滿瘀青和傷痕。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區某幼兒園近日捲入虐童爭議，一名4歲持有身障手冊的小班女學童疑遭體罰，導致全身多處傷痕，引發社會譁然。女童父親劉先生控訴，園方不僅未負起責任，還直接拒絕繼續照顧孩子，令家長難以接受。讓女童爸爸更憤怒的是，小孩睡覺時竟突然半夜驚醒，大喊「不要！不要！」

孩童身現傷痕　家長心痛淚崩

劉先生接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，1月2日晚間，他的親戚在幫孩子洗澡時，驚訝地發現小孩身上左右耳、臉頰及雙腿佈滿瘀青和傷痕。女童的爸爸看到孩子的傷勢感到無比心痛。他立刻前往幼兒園與園方對質，尋求真相。

▲新北瑞芳幼兒園爆疑虐童。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲小班女學童疑遭體罰，雙腿佈滿瘀青和傷痕。（圖／記者郭世賢翻攝）

園方態度反覆　醫生證實非意外傷害

根據劉爸爸的描述，幼兒園王姓園長起初坦承老師因孩子「不乖」而有體罰行為，並解釋孩子耳朵紅腫是因長時間拉扯口罩導致。然而，劉先生帶孩子就醫後，醫生確認傷勢並非園方所述，明顯是外力所致。他隨即報警，並完成筆錄與驗傷程序。然而，在警察介入後，王園長卻改口否認老師曾施暴，態度前後不一。

其他家長揭發　園內疑普遍體罰學童

有其他家長向劉先生透露，園內疑似長期存在體罰現象。據悉，老師曾使用紙捲成的棍子或木棍對學童進行打罵，甚至有目擊者指出，女童常因「鞋子未穿好」多次遭到懲罰。此外，有其家長表示，自己的孩子也曾身上出現瘀青，老師承認是用紙棍所致，讓家長憤怒不已。

▲新北瑞芳幼兒園爆疑虐童。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲劉爸爸帶孩子前往驗傷，當時醫生列出5處傷口。（圖／記者郭世賢翻攝）

園方拒絕收托　家長錯愕不滿

在社會局與相關社福單位介入調查後，幼兒園竟致電及傳訊息給劉爸爸，表示：「既然你們已經提告，明天小孩我們不會接了，也不用再送過來上課。」此舉引發劉爸爸一家極大不滿，認為園方完全無視責任，試圖推卸問題，讓受害家庭感到無助與氣憤。

▲新北瑞芳幼兒園爆疑虐童。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲園方傳訊息給劉先生，表示：「既然你們已經提告，明天小孩我們不會接了」。（圖／記者郭世賢翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者於6日上午致電該幼兒園，園方表示，女童在幼兒園期間並未出現任何外傷，當日搭乘娃娃車返家時，身體和臉部狀況均無異常。園方指出，根據校車上的行車記錄器顯示，從女童上車到抵達親戚家下車的過程中，女童臉上並無傷痕，且在幼兒園內也未見任何外傷痕跡。園方強調，女童被送到親戚家時一切正常，但對之後的情況則無法掌握。最後園方表示，案件已進入司法程序，交由警方調查，謝謝各界關心。

目前此事件正由警方與相關單位深入調查，保障弱勢學童的基本權益，避免類似事件再度發生。

▲新北瑞芳幼兒園爆疑虐童。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲園方表示，女童在幼兒園期間並未出現任何外傷，當日搭乘娃娃車返家時，身體和臉部狀況均無異常。

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