新北金蛇迎春！淡水魚藏餐廳外帶年菜　即日起預訂享優惠

▲新北金蛇迎春！淡水魚藏餐廳外帶年菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025金「蛇」報喜，淡水區漁會魚藏餐廳準備了十四道色香味俱全的年菜，以美味開啟嶄新的一年，魚藏餐廳嚴選當季新鮮海鮮，透過匠心烹調，呈現每一道菜的經典滋味，即日起至1月10日前預訂魚藏餐廳年菜並完成付款，就能享受95折優惠，新北市漁業處推薦品質與價格兼具的魚藏餐廳，讓您輕鬆迎新春，歡喜過佳節。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，過年準備的繁瑣過程，常常讓人感到勞心勞力，魚藏餐廳特別推出的十四道精緻年菜，讓每個家庭都能在新春佳節中共享美味，開啟一個圓滿的蛇年。招牌菜「大富大貴佛跳牆」，結合多樣的海味和豐富的食材，其中吸飽山海精華的魚皮是饕客認證的絕美風味！而全新推出的「金線蓮烏雞湯」，是用珍貴金線蓮藥材慢熬，湯頭清鮮充滿草藥清香，是冬天食補的最佳選擇，還有「金華干貝鮮雞湯」，以新鮮干貝和優質雞肉熬成的湯，滋味醇厚而獨特。

▲漁人碼頭港區風光。

「富貴Q彈美財庫」，以獨門醬汁與漢方香料調理國產黑毛豬的Q彈腿庫，年夜飯就是要吃腿庫補財庫；限量的「野生烏魚子」(火烤／未火烤) 香氣濃郁，口感細膩，無論是煙燻風味或原味鮮香，餘韻悠長；「牛轉乾坤慶豐年」和「吉祥鴻運燒牛腩」更是讓我們的年味更加濃厚，福氣滿滿。還有「晶雞啼鳴囍」、「秘製醬烤豬肋排」、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」一道道美味，色香味俱全，令人垂涎欲滴。

即日起至1月10日前，預訂魚藏餐廳的年菜並完成付款，就能享受95折優惠（取貨前3天預訂）。快撥打漁會專線：02-2805-9888下單訂購。此外，魚藏餐廳還推出限量的「海陸空組合包」，內含晶雞啼鳴囍、秘製醬烤豬肋排及芙蓉花雕海明蝦，每組優惠價僅需3,000元。還有「財庫大補組合包」，包含富貴Q彈美財庫、金線蓮烏雞湯及秘製醬烤豬肋排，優惠只要3,200元，還贈送價值250元的保冷袋，趕快來魚藏餐廳外帶年菜。

新北市漁業處表示，淡水區魚會的魚藏餐廳位於淡水漁人碼頭，鄰近情人橋和LOVE廣場，搭乘淡海輕軌藍海線或公車紅26路線即可輕鬆到達，交通便利無阻，來魚藏餐廳外帶年菜，不僅省時省力，還能順遊漁人碼頭，漫步木棧道欣賞漁港美麗景緻，或在情人橋上觀夕陽聽海浪，返家後亦能輕鬆享用餐廳選用漁民新鮮漁獲佐以嚴選食材的年菜料理，讓您享受節慶時光，迎接蛇來運轉金蛇年。

▲魚藏餐廳推出外帶年菜優惠中。