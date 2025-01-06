反制柯建銘推「雙罷」　國民黨團正式下戰帖：一定以罷制罷

▲面對大罷免潮，國民黨會正面迎擊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前提出「雙罷」，國民黨團今（6日）召開記者會回擊，黨團書記長林書銘批，柯建銘如此離譜、脫序的發言及作為，到底是要演給誰看？是演給青鳥、賴清德總統還是綠委？林思銘也表態，面對大罷免潮，國民黨會正面迎擊，放話要民進黨走著瞧。

林思銘批，柯建銘根本是明知不可為，卻還要鬼話連篇，「國會殿堂不是你惡搞的鬥牛場，台灣是2300萬人的台灣，不是民進黨的台灣，什麼罷免救台灣，根本是罷免亂台灣，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制的作為，民進黨等著吧！」他表示，柯建銘身為執政黨總召，不思與朝野好好溝通協調，只是打架鬧事、霸佔主席台，及曲解憲法，毀憲亂政，到底是老驥伏櫪還是黔驢技窮，全台灣人民自有公斷。

國民黨立委林沛祥說，以柯總召的老謀深算，在這個節骨眼卻講出他清醒時也不會講的話，後面有很深的政治意圖，大罷免時代從柯建銘開始，既然有人要當小丑，那國民黨也會全面迎戰，以罷制罷，不能讓綠色霸權繼續下去，台灣不能只有一言堂，不能忽略、辜負六成民意，針對這次大罷免潮會全力作戰。

國民黨立委羅智強分析，民進黨今天就是要發起仇恨罷免、就是不演了，要展開全國反民主制衡的罷免，要打破所有一切監督民進黨的力量，讓台灣的民主倒回到一黨專政、專制，這是賴清德總統赤裸裸的想法，於是結合偽公民團體，展開撲天蓋地各種仇恨式的動員。「面對惡罷，我們只有起身反抗，為台灣的民主制衡出來反抗，也會號召反對惡罷的民眾一起站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。」