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計程車運將險撞行人遭罵3次「民進黨畜生」怒告　獲無罪理由曝

▲職場,主管,罵人,辦公室。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲北市1名陳姓計程車司機遭辱罵「民進黨的畜生」怒提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

遇衝突要保持冷靜！北市1名陳姓計程車司機正駛入士林某加油站時，未減速險撞上陳姓男行人，期間陳男因情緒失控，辱罵駕駛「你是畜生」及「你是民進黨的畜生」數次，計程車駕駛認為自身名譽受到侵害，遂報警提告。士林地院認該言論未對司機名譽造成實質性損害，難以構成公然侮辱罪，故判無罪。

去年3月20日下午2時25分，陳姓計程車司機駕駛車輛進入加油站時，未減速直接駛向正在步行的陳男。車頭與行人距離極近才緊急煞車，讓陳男被迫閃避，受到驚嚇。事後，陳男與司機發生口角，司機未有道歉，反而言語回擊，進一步激化爭執。陳男情緒失控，辱罵對方1次「你是畜生」、3次「你是民進黨的畜生」。整個過程被行車紀錄器及加油站監視器完整記錄。

法官經勘驗影像畫面，指出陳姓司機未減速駛近行人，危險駕駛行為對一般人而言，足以引發恐懼及憤怒情緒，而陳男的言論雖欠妥當，但屬於一時情緒宣洩，未有意針對司機名譽進行攻擊或貶抑，尚未達到公然侮辱罪的構成要件。

合議庭認為，刑法應謹守「最後手段性」原則，僅處罰具有重大社會危害性的行為。此案爭端起因在於司機的危險駕駛，陳男因情緒失控而出口辱罵，但整體情節輕微，尚不足以動用刑事手段，判決無罪。

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