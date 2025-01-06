綠二決策種紛亂惡果　游盈隆：朝野互動再不改受害的是人民

▲賴清德、柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選落幕，朝小野大之下，立法院各黨間高壓對抗的狀況始終難解。台灣民意基金會的董事長游盈隆認為，民進黨的二個錯誤決策帶來紛紛擾擾，民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，其實也是代表民進黨51位立委的集體挫折與痛苦。但如果朝野互動模式不變，那挫折和痛苦只會增強，不會減少，到時會發生什麼不幸都很難說。

游盈隆說，2024的問題，主要來自年初民進黨權力核心的兩個關鍵性錯誤決定。一個是2月不顧新國會三黨不過半的政治現實，獨自參選立法院長，種下失敗的惡果；另外一個是，4月無視新國會政治結構，拒絕權力分享，自陷一黨少數執政的困境。這兩個重大錯誤決定，就好比潘朵拉盒子被掀開兩次，放出無數不幸、災難與痛苦，卻將希望關進盒子裡。過去一年台灣朝野無止盡的對立與衝突，所帶來無數的災難與痛苦，都是源自於新統治者關鍵性的錯誤決定。可嘆的是，那些都是可避免的。

游盈隆表示，柯建銘痛批在野黨毀憲亂政，胡作非為的種種不是，最後誓言要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，同時發動罷免全國41位國民黨區域立委。除此之外，他還語出驚人，要彈劾立院國民黨召委、解散國民黨、用公投解散國會等等，可見有多氣憤、怨氣有多深。但這些想法卻沒有一個能實現。

游盈隆認為，柯總召的氣憤與挫折，相當程度可以代表民進黨立院黨團51位立委的集體挫折與痛苦。但如果2025台灣政治上一成不變地延續去年朝野互動模式，那我們可以很確定地說，民進黨立委集體的挫折和痛苦只會增強，不會減少，到時會發生什麼不幸都很難說。台灣政局動盪與國會亂象持續，最終受害的是社會與人民。亡羊補牢，未為晚也。人民需要一個能快速回應民意且負責任的執政黨，終結這一切亂象，這才是全國民意與民心之所向。