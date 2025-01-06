韓國瑜拜託「協商氣氛融洽！我快被罷免」　傅崐萁下一秒又發難

記者鄭佩玟／台北報導

行政院針對三讀通過的《憲訴法》提出覆議，立法院長韓國瑜今（6日）下午2點召集朝野協商，討論處理相關時程，由於這也是民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」後，首次公開與韓國瑜見面。韓國瑜開頭笑稱，「可能是我最後一次主持朝野協商了，因為我就快被罷免了，所以拜託大家給個面子，今天協商氣氛好一點。」

▲韓國瑜主持朝野協商。（圖／立法院頻道）

民進黨團總召柯建銘日前表示，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，還要罷免國民黨41個區域立委，但民進黨中央強調並未針對罷免進行具體討論，引來關注。柯建銘今日出席立法院黨團協商前受訪表示，洞燭機先也罷，胡言亂語也罷，重點是罷免是民意展現，沒人能夠主導或阻止。

韓國瑜針對行政院對《憲法訴訟法》提出覆議，召開朝野協商，這也是柯建銘喊出雙罷後，首度與韓國瑜碰頭。柯建銘因在場外受訪耽擱一點開會時間，待柯進場後，韓國瑜便拿起麥克風開玩笑表示，「今天協商，無論如何，拜託氣氛能夠融洽一點、友善一點，這可能是我最後一次主持朝野協商了，因為我馬上要被罷免了，所以希望大家能給個面子，氣氛很重要！」

韓國瑜語畢，國民黨團總召傅崐萁便發難，質疑交通部長陳世凱缺席，改由交通部政務次長陳彥伯出席，韓國瑜說，「我不知道，剛剛陳次長來才知道」。傅崐萁聞言表示，「那更不應該，他連跟院長請假都沒有」。韓國瑜則說，沒關係，請轉達部長，朝野協商優先，好不好。