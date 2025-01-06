　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯499吃五星年菜！還送生鮮買菜金　獨家功夫料理現貨300元有找

▲▼全聯、大潤發年菜。（圖／業者提供）

▲全聯年菜現貨300元有找，吃得到五星飯店主廚監製獨家功夫菜。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻最後一波年菜商機！全聯推出超過150款年菜預購，499元起就有五星飯店年菜，預購單筆滿1000元並於1月15日提早取貨，就送生鮮買菜金50元。同時門市即日起至2月6日，推出寒舍喜來登辰園監製的5道美味堂獨家功夫菜，優惠價149元到379元。

全聯推出多款高CP值年菜，針對精打細算的消費者，首推3款飯店預購名菜，包括寒舍干貝米糕、寒舍紅燒獅子頭、寒舍菜脯雞湯。其中「寒舍干貝米糕」嚴選干貝、魷魚、香菇拌炒，米粒Q彈，售價只要499元；而「寒舍紅燒獅子頭」鮮嫩多汁，售價660元；「寒舍菜脯雞湯」以土雞和傳統菜脯慢火細燉，750元有找。

而名店款年菜有百位知名部落客推薦的「老協珍經典烏參佛跳牆」，嚴選上等黑玉烏參，煲以特製台式高湯，好評不斷，1月16日前預購價699元，會員加贈50福利點。「老協珍芋頭炊粉鍋」嚴選大甲芋頭，融入私房特調高湯，預購價329元，加贈50福利點。「老協珍冰糖豬腳」預購價459元，會員加贈50福利點。

同場加映牛排控「台塑帶骨牛小排」以17種秘製調味烘烤2小時，一吃就上癮，1月16日前預購單支700元，2支特價1359元，平均每支不到680元。

而高CP值的人氣爆款年菜，包括「六福開運年菜組」蛇年再度登場，推出鮑魚干貝佛跳牆、干貝鮑片燉雞湯、黃金臘味米糕、富貴醬燒腩排、正宗港式燒鴨、花雕鮮醉蝦等6道精選功夫菜，2張千元鈔有找，只要1999元，限量2000組，適合小家庭享用。

多人歡聚團圓推薦「京老舖十全十美團圓年菜組」，可讓10到12人享用，包括干貝鮑魚佛跳牆、萬巒腿庫、人蔘百雞、櫻花蝦米糕等十道菜色，售價2,999元，限量3,000組。想吃豪華年菜，還有「宗舖師恭喜發財年菜圍爐組」，由30多年廚藝資歷王永宗師傅研發6道費工菜色，什錦貴妃全雞、髮菜海鮮羹、紅玉獅子頭粉絲煲、蔘棗排骨湯、臘腸鳳眼果米糕、紅豆紫米芋頭露，售價3,199元。 

▲▼全聯年菜。（圖／業者提供）

▲全聯門市現貨年菜也是五星飯店水準。（圖／業者提供）

門市販售年菜現貨也是五星級飯店水準，即日起至2月6日推出2018到2024年蟬聯7年米其林指南推薦餐廳的寒舍台北喜來登大飯店辰園監製，主廚康智翔與美味堂、We Sweet共同研發「辰園臘腸蓮子米糕」、「辰園珠貝海鮮羹」、「辰園極品上湯佛跳牆」、「辰園牛肝菌菇燉雞盅」、「辰園芋香桂圓紫米露」5道獨家功夫菜，優惠價149元至379元，門市就能買、免排隊、不用等，輕鬆上桌。

●大潤發年菜優惠

大潤發即日起至1月29日販售年菜，超過50款新品，總計逾150款，其中10款為米其林指南陣容。預購年菜推薦「溫國智主廚x北港蔡三代聯名開運年菜組」，6道菜只要3990元。想吃佛跳牆圍爐，推薦「橘焱胡同X錦霞樓頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」單盒1,590元，加熱即可上桌。

大潤發也推出年菜多重優惠，即日起至1月29日購買型錄冷凍年菜，單筆滿888元，送179元限定家常菜加購券（單筆可累贈，每人每卡限領2張，加購券使用日期即日起至1月29日）單筆滿1888元，送150元全館現金抵用券，每人每卡限領3張，使用日期自1月30日至2月12日，全台限量1萬張。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
俄烏士兵近身格鬥！他滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」爆炸亡
染「RSV」變重症只要2天！醫示警初期難察覺
快訊／2000萬刮刮樂上市才4天　越南情侶抱走百萬
快訊／板橋男加速撞警！遭開槍中彈命危
快訊／邱軍肇事過程曝！　2天後才到案：很忙
快訊／三重建案開挖釀民宅傾斜！現場恐怖畫面曝　22住戶緊急撤
獨／唱紅《華麗計程車行》主題曲…邱軍撞死小黃司機　發行商回應
屈中恆沒用過保險套！尷尬認「所以才生四個」
評賴清德即將對柯建銘「出手」　趙少康狠酸：人未走茶已涼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯499吃五星年菜！還送生鮮買菜金　獨家功夫料理現貨300元有找

露營別再只會煮火鍋！露營老手大推「這款好物」海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

家事稽查！角落、廚房、廁所不合格　三大清潔救星解決大掃除

冰炫風買1送1、小薯免費送！麥當勞APP「本周優惠」一次看

限今天！全家單品「買6送6」開搶　7-11咖啡+霜淇淋省百元

頂呱呱「3大新春優惠」開跑！花雕雞呱呱包限時下殺59元

Uber Eats「1月限定優惠」一次看！大苑子、達美樂買1送1

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

全聯499吃五星年菜！還送生鮮買菜金　獨家功夫料理現貨300元有找

露營別再只會煮火鍋！露營老手大推「這款好物」海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

家事稽查！角落、廚房、廁所不合格　三大清潔救星解決大掃除

冰炫風買1送1、小薯免費送！麥當勞APP「本周優惠」一次看

限今天！全家單品「買6送6」開搶　7-11咖啡+霜淇淋省百元

頂呱呱「3大新春優惠」開跑！花雕雞呱呱包限時下殺59元

Uber Eats「1月限定優惠」一次看！大苑子、達美樂買1送1

獨／兒遭同學踢傷臉！母到校求公道　校長找警察讓她更火大

快訊／新北男拒攔查！追逐4km「撞騎士想脫困」　警開5槍射背命危

基富通聯手10大投信調查出爐　看好美國、科技、非投資級債

陪27歲男網友同赴黃泉！32歲女家人悲痛認屍　手腳綑綁相驗結果曝

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

依依、納豆「輕婚紗照曝光」！首爾路邊一脫外衣…超配穿搭全被拍

星二代日星鬆口認：我有無精症！為求子「切睾丸取精」：人生最痛

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統接見　曝：俄計畫提供北韓衛星技術

俄烏士兵近身格鬥！烏兵滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」下秒自爆亡

快訊／台中29歲男9樓墜落左手變形送醫搶救！母全程目睹

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

消費熱門新聞

限今天！超商咖啡「買6送6」開搶

肯德基雪花起司炸雞混入乾燥劑！業者道歉

麥當勞APP本周限定優惠一次看

麥當勞「2025新年優惠券」大放送

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

各大速食店「周末優惠」整理包！

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

2大連鎖速食店比薩優惠一次看

全聯499吃五星年菜、獨家料理300有找

全家2025「開運福袋」　大獎豪送特斯拉、百萬現金與Gogoro

全家合作不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」

「史努比蛇」奧嘟嘟超萌！7-11推50款周邊

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

痠痛貼布貼錯當心副作用！

更多熱門

相關新聞

全聯公告禁做荒謬1事　全場笑了

全聯公告禁做荒謬1事　全場笑了

許多人都會在全聯購買生鮮食品，一名女網友日前表示，她近日到全聯的鮮奶區購物時，發現貨價上貼了一張荒謬公告，內容寫著「麻煩不要自己變換脆片的口味」，讓她相當傻眼，直呼「居然有人會這樣做」，貼文一出立刻引發網友熱議。

淡水魚藏餐廳外帶年菜　即日起預訂享優惠

淡水魚藏餐廳外帶年菜　即日起預訂享優惠

全聯倉儲大火2罹難移工公祭　

全聯倉儲大火2罹難移工公祭　

防全聯惡火重演　中市府抓違規食品大廠開罰

防全聯惡火重演　中市府抓違規食品大廠開罰

電商揭3大年菜消費趨勢　東坡肉水餃夯賣

電商揭3大年菜消費趨勢　東坡肉水餃夯賣

關鍵字：

全聯年菜大潤發

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

挺綠學者：柯總召或許該休息了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面