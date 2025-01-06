全聯499吃五星年菜！還送生鮮買菜金　獨家功夫料理現貨300元有找

▲全聯年菜現貨300元有找，吃得到五星飯店主廚監製獨家功夫菜。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻最後一波年菜商機！全聯推出超過150款年菜預購，499元起就有五星飯店年菜，預購單筆滿1000元並於1月15日提早取貨，就送生鮮買菜金50元。同時門市即日起至2月6日，推出寒舍喜來登辰園監製的5道美味堂獨家功夫菜，優惠價149元到379元。

全聯推出多款高CP值年菜，針對精打細算的消費者，首推3款飯店預購名菜，包括寒舍干貝米糕、寒舍紅燒獅子頭、寒舍菜脯雞湯。其中「寒舍干貝米糕」嚴選干貝、魷魚、香菇拌炒，米粒Q彈，售價只要499元；而「寒舍紅燒獅子頭」鮮嫩多汁，售價660元；「寒舍菜脯雞湯」以土雞和傳統菜脯慢火細燉，750元有找。

而名店款年菜有百位知名部落客推薦的「老協珍經典烏參佛跳牆」，嚴選上等黑玉烏參，煲以特製台式高湯，好評不斷，1月16日前預購價699元，會員加贈50福利點。「老協珍芋頭炊粉鍋」嚴選大甲芋頭，融入私房特調高湯，預購價329元，加贈50福利點。「老協珍冰糖豬腳」預購價459元，會員加贈50福利點。

同場加映牛排控「台塑帶骨牛小排」以17種秘製調味烘烤2小時，一吃就上癮，1月16日前預購單支700元，2支特價1359元，平均每支不到680元。

而高CP值的人氣爆款年菜，包括「六福開運年菜組」蛇年再度登場，推出鮑魚干貝佛跳牆、干貝鮑片燉雞湯、黃金臘味米糕、富貴醬燒腩排、正宗港式燒鴨、花雕鮮醉蝦等6道精選功夫菜，2張千元鈔有找，只要1999元，限量2000組，適合小家庭享用。

多人歡聚團圓推薦「京老舖十全十美團圓年菜組」，可讓10到12人享用，包括干貝鮑魚佛跳牆、萬巒腿庫、人蔘百雞、櫻花蝦米糕等十道菜色，售價2,999元，限量3,000組。想吃豪華年菜，還有「宗舖師恭喜發財年菜圍爐組」，由30多年廚藝資歷王永宗師傅研發6道費工菜色，什錦貴妃全雞、髮菜海鮮羹、紅玉獅子頭粉絲煲、蔘棗排骨湯、臘腸鳳眼果米糕、紅豆紫米芋頭露，售價3,199元。

▲全聯門市現貨年菜也是五星飯店水準。（圖／業者提供）



門市販售年菜現貨也是五星級飯店水準，即日起至2月6日推出2018到2024年蟬聯7年米其林指南推薦餐廳的寒舍台北喜來登大飯店辰園監製，主廚康智翔與美味堂、We Sweet共同研發「辰園臘腸蓮子米糕」、「辰園珠貝海鮮羹」、「辰園極品上湯佛跳牆」、「辰園牛肝菌菇燉雞盅」、「辰園芋香桂圓紫米露」5道獨家功夫菜，優惠價149元至379元，門市就能買、免排隊、不用等，輕鬆上桌。

●大潤發年菜優惠

大潤發即日起至1月29日販售年菜，超過50款新品，總計逾150款，其中10款為米其林指南陣容。預購年菜推薦「溫國智主廚x北港蔡三代聯名開運年菜組」，6道菜只要3990元。想吃佛跳牆圍爐，推薦「橘焱胡同X錦霞樓頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」單盒1,590元，加熱即可上桌。

大潤發也推出年菜多重優惠，即日起至1月29日購買型錄冷凍年菜，單筆滿888元，送179元限定家常菜加購券（單筆可累贈，每人每卡限領2張，加購券使用日期即日起至1月29日）單筆滿1888元，送150元全館現金抵用券，每人每卡限領3張，使用日期自1月30日至2月12日，全台限量1萬張。