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防全聯惡火重演！中市府抓違規食品大廠　1家被罰12萬局部停工

▲防全聯惡火奪9命重演！中市府鎖定食品大廠稽查抓違規　開罰12萬。（圖／台中市政府提供）

▲防全聯惡火奪9命重演！中市府鎖定農曆年前倉儲、食品大廠稽查抓違規，有一家業者遭開罰12萬。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中大肚全聯倉儲大火奪走9條人命，也凸顯工廠、工地動火作業管理的重要性。台中市政府針對「食品工廠與倉儲使用的在建工程」啟動專案檢查與宣導，稽查全台中市10家倉儲廠以及食品工廠，結果有一家食品廠被揪出2項缺失，台中市勞動檢查處，依法處以12萬元罰鍰，並局部停工及責令事業單位限期完成改善措施。

台中市勞動檢查處表示，鑑於近期倉儲大火事件凸顯的動火作業管理問題，市府已將倉儲業及食品工廠列為高風險檢查對象，並要求事業單位全面強化動火許可制度，針對危害物品的存放與使用制定安全規範，同時確保消防設備的正常運作。此外，針對高處作業與機械吊掛等，必須嚴格執行墜落防護措施，杜絕感電與物體飛落等事故。

勞檢處指出，歲末年終期間，物流、餐飲及零售業等行業業務繁忙，勞工過勞、夜間工作及職業暴力問題皆需特別留意關注。雇主應依《職業安全衛生法》規範訂定相關制度或預防措施，確保工作環境安全穩定。同時，針對工廠歲修作業，要求事業單位落實進場管制及承攬管理，以防止火災、爆炸或中毒等災害發生。

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