電商揭3大年菜消費趨勢　「黑白大廚」話題加持東坡肉水餃夯賣

▲農曆春節腳步逼近，推升年菜買氣全面升溫。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距離農曆春節不到一個月，年菜熱搜量激增，年貨買氣也全面升溫，電商業者從平台數據觀察到三大年菜消費趨勢，其中，因韓國爆紅實境節目《黑白大廚》話題加持的「東坡肉水餃」更掀起搶購熱潮。線上年貨大街已開跑，三大電商平台紛紛推出從老字號經典到健康蔬食等各式年菜組合，以及伴手禮、南北貨等商品，祭出優惠下殺搶攻商機，讓消費者在家就能輕鬆一站購足年節所需，省時省力又省錢。

圍爐年菜準備好了嗎？東森購物網「金蛇納福 團圓年菜盛宴」集結五星主廚阿常師、海霸王、快樂大廚、正一排骨、愛上珍饌等多款年菜組合，即日起至1/15活動期間下殺75折起，從4～6人份到8～10人份，應有盡有，滿足不同家庭人數及口味需求，滿額登記再送樂透金；另外也精選如口感綿密彈牙的一口吃烏魚子、適合送禮的珍膳鮑魚等各式南北貨下殺7折起，線上年貨大街同步推出人氣伴手禮、零食甜點、沖泡飲品等多樣年節商品，讓消費者不用到實體年貨大街人擠人，省去採買奔波的煩惱。

▲東森購物網「金蛇納福 團圓年菜盛宴」精選多款年菜組合。（圖／翻攝自東森購物）

年關將至，momo首次攜手台北年貨大街，舉辦為期近一個月的線上年貨大街活動，1/1至1/27全館最低下殺4折起，統計有迪化街商圈與北市商圈逾100間商家參與，涵蓋傳統年節食品、宗教用品、金飾、清潔用品及娛樂商品等品類，其中更是把傳統老店年貨商品數位化，例如專營南北乾貨的立昌食品行、提供多樣化中藥材的聯通漢芳，皆是首度進駐mo店+。

▲momo 2025線上年貨大街1/1至1/27，全館最低下殺4折起。（圖／momo提供）

瞄準春節年菜60億商機，Yahoo奇摩購物即日起至1/8推出「蛇來運轉年貨大街」活動，年菜美食下殺3折起，消費滿3,500送350購物金，12/31前刷指定銀行信用卡還可享最高5500回饋，1/1前更加碼祭出指定商品現折750的限量折價券。Yahoo奇摩拍賣也推出「蛇年紀念專區」讓消費者一站挑選年菜、紅包、春聯等商品，12月底前下單還享每週二、六、日7-ELEVEN超商取貨免運費。

Yahoo奇摩購物從熱銷年菜觀察，今年三大消費趨勢浮現，「老字號經典年味深受青睞」、「小家庭精緻份量崛起」、「健康蔬食與創意料理夯賣」，像是平台最熱賣的年菜冠軍由主打經典台灣好味的老字號品牌「老協珍」經典年菜五件組拿下；因應小家庭趨勢，每道約2～3人份的精緻年菜組合大受歡迎，像是「呷七碗」功夫年菜十全十美十件組；曾摘下媒體評比冠軍的「饗城+呷七碗+大甲王記」五金招財菜組，則延續好口碑持續熱銷。

過節年菜不僅講求快速上桌，創意與美味也成為新世代消費者的關注焦點，除了「老協珍」的川味酸菜魚，「青葉台菜」還原韓國爆紅實境節目《黑白大廚》推出的東坡肉水餃也掀起熱潮。隨著健康飲食趨勢崛起，素食年菜業績較去年增加一倍，連續多年獲米其林必比登推薦的「祥和蔬食」迎春納福年菜6件組最受到素食者青睞、知名港式「檀島茶餐廳」也與南洋風味蔬食餐廳「熱浪島」聯手推出經典開運點心匯，讓消費者盡情享用創意蔬食年菜。