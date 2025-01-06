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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇嗆她抖音看到傻　林楚茵回擊：真愛軍公教明就讓總預算三讀

▲立委林楚茵 沈伯洋 召開 違法淘寶禍害台灣 三次撤資死灰復燃 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

軍公教調薪3％今年正式上路，但許多軍公教人員發現 3日薪資入帳日薪水沒調，民進黨立委林楚茵表示是要等到今年度總預算三讀後才會補發，批評藍白是始作俑者，而國民黨立委王鴻薇拿出圖表回擊稱近年4次加薪都沒有在1月3日入帳。對此，林楚茵5日砲轟，王鴻薇貼出的資料是自打臉，並喊話藍營若真愛軍公教，明天就直接讓總預算逕付二讀完成三讀。

林楚茵日前表示，很多軍公教反映政府承諾加薪，卻沒有收到調升的薪水，向行政院人事處確認後得知，3%加薪需要等到114年總預算三讀後才會補發，影響約73萬人。眼看再過3週就要過年，如果總預算依舊受到杯葛，在藍白只顧政爭、不管民生的操作下，過年前無法順利補發，藍白是始作俑者。

王鴻薇昨（5日）則貼出歷年資料表示，近年4次加薪都沒有在1月3日入帳，林楚茵身為多年資深立委，不會不知道。

林楚茵今再砲轟，人稱暴力薇的王鴻薇，只會揍人，看不懂資料不會問政嗎？自己貼出圖表，證明 113 年總預算早在 112 年 12 月就完成三讀，軍公教順利加薪 4%。法院認證的「造謠薇」卻只會睜眼說瞎話，被自己製作的資料打臉，國民黨卡總預算、擋軍公教加薪，竟然還不敢承認，真的是「立院薇害」。

林楚茵嗆，國民黨講這麼多，是真心挺軍公教加薪，還是只有嘴巴說說？本會期國民黨不審預算，反而不顧立法程序通過一堆爭議法案；明天就有院會，國會多數黨的國民黨出來面對，身為國民黨團幹部的王鴻薇拿出對軍公教的愛，快點更改議程，直接讓總預算逕付二讀並完成三讀，馬上實現軍公教加薪，否則，王鴻薇不僅是「造謠薇」，更是「背骨薇」。

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