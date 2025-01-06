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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以罷制罷！國民黨嗆罷雙北4綠委　預告南部藍軍也將有罷免戰

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出雙罷，不僅要罷免立法院院長韓國瑜，連國民黨41席區域立委也都要罷掉，國民黨宣告將硬起來和民進黨正面對決，點名雙北4名綠委，鎖定罷免吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸藉此反制。國民黨立委王鴻薇今（6日）受訪時直言，很多藍營支持者都按奈不住了，針對民進黨的區域立委國民黨短時間內一定有具體動作，未來在其他縣市，包括南部也會有藍軍發動罷免。

▲▼立委王鴻薇 羅智強 林沛祥 召開揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨嗆對民進黨以罷制罷。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇痛批，這場罷免戰爭是民進黨挑起，國民黨不是軟柿子，不可能坐以待斃，很多藍營支持者都按奈不住了，認為民進黨真的太超過，台北很多人點名吳思瑤跟吳沛憶，新北也點名蘇巧慧跟張宏陸，未來在其他縣市藍軍們也會發動罷免，全台罷免是民進黨挑起的戰爭，國民黨一定直球對決。

至於柯建銘揚言要罷免41位藍委，行政院政務委員陳時中更加碼表示，2月1日起拚大罷免。藍委羅智強對此諷刺，民進黨根本是選輸翻桌的政黨，陳時中作為政務官，竟直接帶頭介入政爭、發起大罷免，請問這是行政院長卓榮泰、賴清德總統的意思嗎？連行政院都要變成惡罷集團？

羅智強強調，「兵來將擋，水來土掩」，國民黨會展開「以罷制罷」的行動，民進黨放馬過來！今天民進黨如何搞亂台灣政局？台灣民眾都看在眼裡，新台灣智庫的民調有百分之七十的民眾是反對用罷免激化社會對立，但對國民黨來說，為了捍衛民主精神，只能以罷制罷了，民進黨要這樣瞎搞，政治對立的結果賴清德是否要出來收拾殘局？是民主政黨該有的作為嗎？

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