柯建銘拋「雙罷」惹火綠高層？　林思銘：蔡其昌看起來會接總召

▲傳民進黨團總召柯建銘近日言行惹火民進黨高層。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘撂話罷免立法院院長，還要罷掉國民黨41席區域立委，稱國民黨怕他再任總召，國民黨昨日則諷刺，不僅不怕柯建銘當總召，更希望他當萬年總召，希望柯建銘與民進黨一起近黃昏。不過傳出民進黨高層確實對柯建銘已有微詞，國民黨立院黨團書記長林思銘今（6日）表示，若賴清德總統認為柯建銘廉頗老矣，要讓民進黨萬年總召下馬，看起來蔡其昌是可能的接替人選。

柯建銘近日提出「雙罷」，但民進黨中央卻表示沒有討論過相關議題，更傳出有黨政高層對柯的做法有微詞，凸顯柯建銘與府院黨間的矛盾，就連柯建銘在臉書上發表7000多字的臉書長文，標記全體民進黨立委，響應綠委卻是寥寥無幾，柯建銘號召力鬆動，柯建銘總召一職是否生變引發關注。

林思銘對此透露，選罷法三法協商時，綠委蔡其昌雖不是黨團三長，但蔡卻進到協商室參與協商，所以自己認為蔡其昌是可能人選，因蔡擔任過立法院副院長、在民進黨內輩份比較高。

林思銘認為，柯建銘現在看起來像是在最後的奮力一搏，目的就是要演給賴清德看，而賴清德會不會回心轉意不得而知，但若賴清德心中已有定見，認為柯建銘廉頗老矣，不想再讓柯建銘擔任總召的話 ，換上蔡其昌跟在野黨好好溝通協調，而不是以柯建銘過去的胡亂作為、沒有法制概念、以大法官自居，可能會有助於改變國會目前的氛圍，對議事和諧也會有幫助。

國民黨立委徐巧芯則說，柯建銘腳傷好幾個月了，這之中賴清德直接下指令給民進黨團幹事長吳思瑤，跳過柯建銘，因此她認為吳思瑤是賴清德想培養的下一任總召。