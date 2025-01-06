藍控黑熊違規募款　沈伯洋：想用烏龍爆料轉移焦點

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團6日記者會踢爆黑熊學院於公益勸募平台的「113年台灣民防教育推廣計畫」募資超過1500萬，募款成效超過102％，然而平台上許多弱勢團體募款進度都是0%或不到1%，除了涉及違規募款，還產生排擠募資效果，要求主管機關立刻檢視並徹查辦。對此，身為黑熊學院榮譽院長的民進黨立委沈伯洋表示，藍營想要用烏龍爆料轉移焦點，黑熊一直以來都依照合法勸募字號進行活動，款項也都有公佈在勸募平台。

國民黨立委王鴻薇在記者會上指出，公益勸募平台的意義，就是為了有效管理勸募行為，妥善運用社會資源，以促進社會公益，尤其是給許多弱勢團體一個平台可以募款，很多本身就有募款能力，還來這個平台就是在浪費社會資源。

國民黨立委林沛祥說，根據公開資料來看，黑熊學院的「113年台灣民防教育推廣計畫」包含了幾乎黑熊學院自己一整年各項計劃，光是媒體宣傳經費就編列150萬，尤其其中一項「民防主題健走活動」就編列了300萬。這疑似就是黑熊學院今年唯一的一場健走活動「台灣主站派 接力護台灣 南北接力健走活動」，但是該活動照片充斥民進黨黨旗，甚至還看到行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧陪走。

國民黨立委羅智強則補充，「公益勸募條例」第3條，從事政治活動之團體或個人，基於募集政治活動經費之目的，募集財物或接受捐贈之行為，不得進行公益勸募，黑熊學院的活動已經違反規定。

沈伯洋指出，藍營現在想轉移民眾對於罷免以及違憲亂政法案的注意力。事實是黑熊一直以來都依照合法勸募字號進行活動，款項都有公佈在勸募平台。國民黨因懼怕黑熊告訴人民認識中國的方式、抵抗的意志，更怕黑熊告訴世界各國台灣的準備狀況，因為怕所以抹黑，但成功率低，國人要專注他們作惡的事情上，而不是隨著他們的造謠起舞。