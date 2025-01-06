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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘7千字長文僅4位女綠委留言！　再發文剩3位

▲柯建銘喊出雙罷，公投解散國會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘喊出雙罷，公投解散國會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被外界解讀向在野黨全面宣戰，但先前在臉書貼出將近7000字的長文，卻僅4位女綠委留言回應，最新的「杖打壞人」貼文，更只剩下3位綠委留言。民進黨中央先前強調，「民進黨並未針對罷免進行具體討論」，可能是許多綠委選擇不在柯2篇相關文章底下留言的原因。

柯建銘4日晚間在臉書發表6600多字長文，其中提到要進行「雙罷」，罷免立法院正副院長韓國瑜、江啓臣，以及藍白所有立委，「加上解散國會，國會全面改選，這才能徹底解決問題。」

柯建民拋出「大罷免」論述，並在文末標記民進黨50名黨員，搖旗一呼卻只有4位民進黨女立委留言送暖。民進黨團幹事長吳思瑤稱「總召信念無比強大，總在最關鍵之時堅守立場，捍衛執政的理念。國會正面臨前所未見的沉淪墮落，國會需自救！台灣需自救！」

立委賴惠員回應「竭盡所能救台灣！自己國家自己救！柯總召加油！」不分區立委范雲、陳培瑜也留言「總召辛苦了」、「謝謝總召」。

柯建銘最新一篇「杖義直言，堅持向前，杖打壞人」臉書發文，全長700字內，更只有3位女綠委留言，包括吳思瑤、郭昱晴與賴惠員。

聯合報報導，民進黨人士透露，黨內各派系多以將主力著眼2026地方選舉，尤其基隆市長謝國樑罷免戰後，發動大罷免想法已逐漸不受討論，立委或黨中央都抱持觀望態度。

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