「過動也是一種天賦」公益協會畫作展　桃園市圖埔子分館登場

▲作者李碩桓同學向施照輝館長(右)介紹創作理念。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家有過動兒，出現的注意力不集中、專注力不足等狀況，常令父母傷腦筋！由桃園市立圖書館、台灣黑金剛公益行動協會及風山雲水融合親子共學團合作舉辦的「過動也是一種天賦」公益協會畫作展覽，即日起至1月27日於桃園市立圖書館埔子分館展出，歡迎民眾前往參展。

桃園市立圖書館施照輝館長5日表示，透過此次公益畫展，展出包含立體作品、手工編織、捏塑、小夜燈等28件作品，提供孩子們一個展現自我的平臺，呈現令人驚豔的成果，扭轉社會大眾的刻板印象，並向社會傳遞更多正面能量。其中一幅心靈繪畫圖流動畫用色大膽，作者李碩桓小朋友表示，創作這幅畫是因為感到累時，就會想畫畫放鬆心情，這次大膽玩顏色所創作的作品。

▲李碩桓表示，畫畫可放鬆心情。（圖／市府提供）

李碩桓的爸爸李國瑞先生表示，家裡沒有擺放電視，客廳沙發旁放了許多書，平時在家碩桓藉由閱讀、繪畫、運動或手作打發時間。去除電視的干擾，親子能有更多時間陪伴及相處。

風山雲水融合親子共學團是一個致力於家長與孩子共同參與成長的團體。共學團指導老師管幼惠老師專長於感覺教育與兒童藝術創作啟蒙，帶領許多特殊有困難的孩子及父母一同成長。過動特質的孩子會有分心、注意力不集中、專注力不足或是衝動、動來動去靜不下來的情形，但他們與一般的孩子無異，都具有學習天賦及無限潛力，經過團隊的陪伴，透過藝術繪畫的揮灑，逐漸克服自身的困境挑戰，化作成長的動力。

▲「過動也是一種天賦」公益協會畫作展。（圖／市府提供）

台灣黑金剛公益行動協會創立於112年，以推廣社會大眾參與公益活動為宗旨，並從事弱勢族群資源連結。此次透過台灣黑金剛公益行動協會居中牽線，展出風山雲水融合親子共學團孩子們李碩桓及張思唯小朋友的繪畫創作，讓一般民眾得以窺見過動孩子展現的創作能量，