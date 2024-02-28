過動症有3基本特徵！家有過動兒到底藥或不藥？　專科醫說分明

▲過動症基本特徵表現有注意力不集中、活動過度、行為衝動等三個層面。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近十幾年來，藥物治療注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）的效果十分顯著，長期投藥的安全性和療效上已被證實有效，藉由藥理機制作用可減少75~90% ADHD孩童的症狀。

衛生福利部玉里醫院劉豐源藥師指出，藥物作用主要對於反抗對立及侵略的行為、在校成績及社交技巧有幫助、提升注意力、增進短期記憶，有效地減低過動及衝動並增加注意力、組織能力及情緒控制，進而對孩子學習上及人際互動上有正面的幫助，但藥物對於說謊、偷竊等個人行為上沒有幫助，仍需要身邊人從旁導正。

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▲藥物治療注意力不足過動症的效果十分顯著，長期投藥的安全性和療效上已被證實有效。

玉里醫院兒童精神科游舜杰醫師表示，ADHD注意力不足過動症主要出現於兒童期，俗稱「過動症」。基本特徵表現在三個層面：注意力不集中、活動過度、行為衝動。疾病發生率約5~10％，兒童男女比約為2：1。最好的治療方式是同時採用藥物和行為治療，在藥物治療方面可改善注意力不集中、衝動與人際衝突的症狀，而且其社會性互動及人際關係也都會有改善，以保持孩童身心健康。

▲游舜杰醫師表示，注意力不足過動症主要出現於兒童期，俗稱「過動症」。

由於近年「利長能」持續性藥物供給時常不穩定，不少家長擔心萬一在學期中停藥是否對孩子有影響？其實「利他能」或「利長能」雖屬中樞神經興奮劑，但在正常劑量下使用並不會有成癮的風險，停藥後也不會造成身體上的戒斷症狀，當然有些比較敏感的小孩在藥效消退後，會出現一些「反彈」狀況，例如：變得比過去更暴躁及想睡覺等。在藥品的仿單中也有說明：「停藥期間必須小心監督，因可能會發生憂鬱或慢性過動」，也是值得家長需注意的，任何停藥後所產生的不適皆可回診與醫師討論。藥物供貨不足的情形一直是在藥師間十分頭痛的問題，更換替代藥物已經習慣原藥物作用的孩童而言，可能會提升副作用問題。

使用藥物難免有副作用，研究指出ADHD藥物副作用都是輕微的，常見的副作用包括食慾減退、頭痛、胃痛、失眠、輕微的血壓上升等現象，有少數甚至可能出現類抽搐症情形，但大多數停藥或調整劑量後就消失，家長們不須太過擔心。

▲治療藥物雖有副作用，但用藥劑量或停藥問題，還是建議掛門診與醫師討論。

此外，臨床研究顯示身高受到藥物風險影響較低，若藥物明顯降低食欲、失眠等，家長若擔心孩童成長的問題，可以諮詢醫師用藥方式，或者增加夜間進食如宵夜或點心以增進攝食量，降低生長遲滯情形發生。雖有副作用，但用藥劑量或停藥問題，還是建議掛門診與醫師討論，玉醫兒青門診的確看到許多ADHD的孩子在藥物輔助下持續進步，也降低與同儕間的衝突、排斥，有助提升其自信心和成就感，讓學習更加順利和成功。

如有需要，請撥打玉里醫院03-8886141#1101or1102掛號兒青門診。

※治療注意力不足過動症藥物小知識：

利長能持續性藥效膠囊：膠囊含短效與長效藥物顆粒，可整粒吞服，先釋出短效的部分；4小時後再釋出長效部分，藥效約8-12小時。

利他能錠：約10-15分鐘開始產生藥效，作用時間較短（3-6小時），可以在早上、中午、傍晚前服用，讓孩子在白天學習時保持專注力。

