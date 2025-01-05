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中共去年1天駭侵高達240萬次！　國安局分析駭攻主要3大目標

▲▼國安局長蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

中共網軍對台灣的網路空間攻擊、竊資及侵擾不斷，且駭侵手法不斷翻新。為讓國人瞭解網安威脅趨勢，國安局近日完成「2024年中共網駭手法分析」報告，2024年每日平均侵擾達240萬次，比2023年120萬次增加兩倍；而根據分析，中共網軍駭攻目標，以通訊傳播領域、交通與國防供應鏈最為顯著。

國安局表示，在趨勢發展部分，依據政府網際服務網「入侵偵測指標」統計，我政府網際服務網去（2024）年每日平均侵擾數為240萬次，較2023年日平均侵擾數120萬次增加逾2倍。其中多數為中共網軍所為，雖多已有效偵阻，惟仍凸顯整體網駭侵擾態勢愈趨嚴峻。

另外，國安情報團隊去年掌握我國政府及民間網駭案件計906案，相較2023年752案，增長比率逾二成，其中以政府機關比率最高，占整體總數逾八成。經分析中共網軍駭攻目標，以通訊傳播領域（650%，主要為電信業）、交通（70%）及國防供應鏈（57%）增長最為顯著，顯見該等領域已成為中共新興網駭重點。

在駭侵手法部分，國安局表示，中共網軍鎖定我政府機關網通設備漏洞設伏竊資，以「離地攻擊」（Living off-the-land）手法，躲避網防系統偵察，並針對我公職人員電子郵件，發動社交工程等攻擊，企圖竊取機敏資訊。

此外，國安局強調，中共以多元手段，對我國防供應鏈及資服業者駭侵竊資，並透過進階持續性滲透、釣魚郵件、零時差漏洞、木馬病毒、後門程式等方式，駭攻設伏我公路、港務等關鍵基礎設施，企圖影響我國交通運輸秩序。

國安局表示，在中共軍演期間，其網軍對我交通及金融機構，發動「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），期強化騷擾效果，並擴大軍事威懾。值得注意的是，中共亦結合民間駭客協力組織，運用勒索軟體等網路犯罪手法，對我製造業廠商遂行駭攻，以及對各國高科技新創產業竊取專利技術，圖謀獲取經濟利益。

國安局指出，中共網軍也以網駭手段竊取我國人個資，於暗網及駭客論壇公開販售獲利，遂行「駭侵及洩漏」（Hack & Leak），同時藉由社群網路論壇發文批評網防不力，打擊我國家威信。

國安局強調，我國政府透過資通安全聯防機制，運用多元情報來源管道，掌蒐網安威脅預警情資，即時分享權責部門應處；同時提醒國人重視資安防護，警覺中共對我網駭威脅，共維我國整體網路安全。

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