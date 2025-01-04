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徐巧芯控透過隨扈投資中國　柯建銘還原時序打臉：必提告，法院見

▲▼民進黨團召開 公然違法違憲的韓院長 可以不下台嗎 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（4日）指控，民進黨團總召柯建銘透過隨扈投資中國大陸，欠錢被發函要求還款，秀出單據，砲轟柯建銘才是真正的「中共同路人」。對此，柯建銘晚間回應，彭員只有在1996年反核四運動時短暫擔任隨扈，運動結束後隨即歸建，而徐巧芯指控2013年彭員投資中資時，彭員早已不是他隨扈，直到2015年，因總統立委大選，警察局再派遣彭員擔任隨扈至今，所有的時序夠清楚了吧！中天媒體、吳子嘉、徐巧芯到今天還在抹黑，惡質至極，周一必提告，法院見！

徐巧芯指控柯建銘透過隨扈彭智青投資中國大陸，她也嗅出自己掌握的證據，包括，彭智青投資中資的事實。2013/1/29透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶$2250000港幣，並寫上「返中國開公司用」等語。還款協議書提到，彭智青先生必須清償中資兩千五百萬新台幣進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在113/8/27，按照協議還款。

對此，柯建銘表示，徐巧芯在12月23號，向警政署調用我隨扈彭員所有資料，還有出入相關資訊，警政署以涉及個資不提供。去年12月3日，徐巧芯發函要求警政署提供有關於去年8/23風傳媒引用星島網之網路傳言，並未訪問本人，是屬中共認知作戰之假訊息，「抹黑我及隨扈彭員涉及詐欺案，要求警政署提供彭員詳細單位及年月分，擔任隨扈的時間出勤資料。」

柯建銘指出，事實上去年8月自己對兩家媒體提出鄭重聲明，「彭員只有在1996反核四運動時短暫擔任我隨扈，因為我用憲法57條第三項把核四廢掉，運動結束後隨即歸建，1997年李前總統登輝把憲法57條凍結，徹底弱化立法院。」

柯建銘解釋，故2013年時彭員早已不是我隨扈，那是17年前的往事，「現在還在抹黑我的媒體及中共協力者律師事務所、吳子嘉、徐巧芯，全部上鉤，頭殼不會發麻嗎？還睡得著覺嗎？法院見。中天媒體、吳子嘉、徐巧芯以不實訊息抹黑，甚至到今天還在抹黑，惡質至極，法院見！走著瞧！都被我釣魚了，愚蠢至極！」

柯建銘指出，直到2015年，因總統立委大選，警察局再派遣彭員擔任隨扈至今。這是所有的時序，夠清楚了吧！搞懂了嗎？自己已經提出善意的警告，仍持續惡意抹黑攻擊，「週一我必提告，勢必一定一罪一罰，你們就自己算算刑期吧！週一必提告，法院見，不只人身安全問題也是國安問題。」
 

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