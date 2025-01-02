中共首模擬封鎖宮古海峽！意圖切斷台灣生命線　拒止美日外援補給

▲日本防衛省統合幕僚監部發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

2024年12月，中共解放軍在沒有宣布軍演的狀況下，仍出動超破90艘500噸級以上船艦出海，且散佈在整個第一島鏈；日本媒體《讀賣新聞》近日指出，中方在12月22日首度對宮古海峽實施模擬封鎖。事實上，宮古海峽是進出台灣、沖繩、日本的重要門戶，甚至被形容是「函谷關」，這裡也是台灣在戰時，重要接受外援，避免遭到共軍封鎖的補給生命線之一。

中共解放軍在去年（2024年）底，啟動跨戰區的海上軍事行動，盤踞範圍橫跨整個第一島鏈；我國防部在第一時間形容，解放軍船艦「數量非常驚人」，且評估其目的在執行「封控」與「拒止外軍」。

對此，日本媒體《讀賣新聞》近日報導指出，在12月22日，中共海軍2艘054A型巡防艦，1艘054型巡防艦，以及包括「2901」在內的3艘大型海警船，從太平洋方向穿越宮古海峽進入東海；根據其推測，是以台灣為中心，採「逆時針」方向航行，進行繞行台灣與日本諸島。

讀賣引述日本政府人士的分析，認為本次中共是首次在宮古海峽進行海軍、海警的聯合航行，有模擬、暗示海上封鎖的特殊作為。因此，不排除這是中方模擬封鎖宮古海峽，也就是第一島鏈關鍵進出點，意在阻止境外勢力、美軍馳援台灣。

事實上，把時間軸拉回2024年10月份，總統賴清德甫完成雙十國慶演說，中共方面就以此為藉口，執行「聯合利劍2024B」軍演；不過，從國際區域視角觀察，不排除中方軍演意在劍指美日，因為同年10月23日，美國、日本等國，在沖繩等地進行正版且早已是慣例的「利劍25」軍演。

在美國、日本「利劍25」的軍演項目中，有一項值得外界關注，即是首次在與那國島驗證魚鷹直升機，此外海馬斯多管火箭（HIMARS）也進駐石垣島，等同在台灣附近建立兩大橋頭堡。

在美日「利劍25」軍演落幕後2個月，中國解放軍在2024年12月啟動大規模的海上軍事行動，即便沒有敲鑼打鼓高調宣布軍演，但從我國防部、日本、美方乃至北約的公開資訊，都已證實中方在第一島鏈軍事行動的事實。

至於日本讀賣這次公開12月22日，中共海軍2艘054A型巡防艦，1艘054型巡防艦，以及包括「2901」在內的3艘大型海警船，共計6艘船艦，在宮古海峽執行模擬封鎖，不排除也是在進行「拒止外軍」、對台封控的項目之一。

宮古海峽、與那國島、石垣島一帶，位於台灣東北方，一直被視為第一島鏈的關鍵進出點，甚至有人形容這裡是「函谷關」，當台灣發生戰事，宮古海峽會是第一個引爆點，而且這裡一直都是台灣在戰時，接受日方、美方不論是軍事、民生、能源等補給的重要生命線之一。