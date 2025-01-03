中共2024爭訊破200萬則、異常帳號近3萬組　設假外媒炒「一中」原則

▲歷年中共散佈爭訊數量。（圖／國安局提供）



記者杜冠霖／台北報導

國安局今（3日）公布中共炒作爭議訊息的手法與態樣，數據統計，2024年蒐報爭訊數計215.9萬則、28216組異常帳號，中共運用大量異常帳號，在國人常用社群平臺洗版留言、推播加工影音及迷因梗圖，並盜取國人社群平臺帳號傳播爭訊。亦利用AI技術產製爭訊，如藉由深偽變造技術，偽冒我國政界人士影音談話，企圖誤導國人視聽與認知。委託公關公司「深圳海賣雲享」，創建假捷克媒體《波希米亞日報》（Bohemia Daily）、假西班牙媒體《奎爾先鋒報》（Guell Herald）等，炒作「一中」原則。

國安局今公布《2024年中共爭訊傳散態樣分析》報告，近年中共持續利用複合手法，對我散播爭訊，企圖削弱國人對政府信心，升高社會對立氛圍。為讓國人瞭解中共炒作爭訊手法與態樣，提高國人警覺意識，本局近完成「2024年中共爭訊傳散態樣分析」。

國安局指出，在趨勢發展部分，2024年蒐報爭訊數計215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則。傳散平臺以臉書為主，較2023年增加40%。在影音、論壇及X等平臺傳散之爭訊數大幅成長（151%、664%、244%），顯示年輕網民係爭訊投放主要目標。另查2024年計有28,216組異常帳號，較2023年增加11,661組；臉書計有21,967組異常帳號，為主要活動平臺，TikTok、X、抖音之異常帳號亦大幅增加，反映國人社群平臺使用習慣的改變，帶動異常帳號活動發展。

在手法態樣部分，國安局表示，中共運用大量異常帳號，在國人常用社群平臺洗版留言、推播加工影音及迷因梗圖，並盜取國人社群平臺帳號傳播爭訊。此外，中共亦利用AI技術產製爭訊，如藉由深偽變造技術，偽冒我國政界人士影音談話，企圖誤導國人視聽與認知。

國安局指出，尤其中共積極於微博、TikTok及Instagram等平臺，創設融媒體品牌或代理帳號，協力傳散官媒影音、對臺官宣內容，如中共外交部、《環球時報》設立「朝陽少俠」、「補壹刀」等分身帳號，大量散播打擊臺美關係爭訊。另外，「臺灣蝦米貢」、「灣灣發電姬」等TikTok帳號，與中共官媒《海峽導報》關係密切，擴大轉發中共官方涉臺言論。中共亦委託公關公司「深圳海賣雲享」，創建假捷克媒體《波希米亞日報》（Bohemia Daily）、假西班牙媒體《奎爾先鋒報》（Guell Herald）等，推播中共海外官媒報導，炒作「一中」原則。

國安局強調，目前我國已建立「全政府」機制，即時通報並共同應處中共認知戰威脅。本局去年計通報各部會約3,900餘則爭訊，俾利政府參考應處；另透過上百場國際交流活動，與理念相近國家分享防制爭訊經驗，協助國際民主社群建立因應極權主義國家認知作戰之能量。