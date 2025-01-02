綠批朱立倫呼應習近平　國民黨酸：政府有任何務實的兩岸政策？

▲朱立倫昨日表示，兩岸同文同種是「同為中華，異為體制」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨於元旦升旗活動時表示，兩岸同文同種是「同為中華，異為體制」，大家求同尊異，兩岸才能夠和平，民進黨中國部今（2日）認為，朱立倫是呼應中國國家主席習近平「2025年新年賀詞」中的「兩岸同胞一家親」、「無法割斷的血脈親情」。國民黨發言人楊智伃則批，民進黨不斷用抗中保台攻擊在野，卻無法負起責任提出務實可行的兩岸政策。

朱立倫昨日指出，希望在兩岸交流過程中，能秉持「求同存異」信念，並進一步到「求同尊異」；兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異，大家求兩岸之同，尊重兩岸之異，就能走向和平康莊的大道。朱強調，期盼包括民進黨的朋友、全台灣的朋友、對岸的朋友，不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」。特別的是，前總統馬英九站在一旁聞言，還多次豎起大拇指比讚肯定。

針對朱立倫的兩岸論述，民進黨中國部今直言，國民黨長期只會批評捍衛台灣的民進黨政府，面對中共卻完全噤聲，無視中共對台惡意。朱立倫宣稱「兩岸同文同種」、應「求同存異」、「求同尊異」，然而，兩岸之間的根本差異是民主與威權完全不相容，民主自由的生活方式才是台灣人民的最大共識。

楊智伃則說，兩岸持續兵凶戰危，民進黨作為執政黨對兩岸和諧毫無作為，不斷用抗中保台攻擊在野，卻無法負起責任提出務實可行的兩岸政策，難道民進黨忘了自己是執政黨嗎？民進黨陸委會到中國部都是薪水小偷？