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2025角板山梅花季登場　霹靂布袋戲偶現身演出

▲2025角板山梅花季登場

▲2025角板山梅花季登場，霹靂布袋戲偶現身演出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2025角板山梅花季4日於角板山行館園區開幕，副市長蘇俊賓出席活動表示，梅花季象徵著迎接新年的第一步，今日梅花初開，預計下週梅花盛開，接下來二月是北橫山櫻花接續綻放，今年梅花、櫻花季活動更與即將登場的台灣燈會巧妙結合，邀請旅客規劃一日或二日遊行程，感受桃園的多重魅力。

蘇副市長指出，今年的梅花季不僅在動線規劃與夜間藝術品光雕照明上有所優化，更以近300株的老梅樹為核心，彰顯角板山的自然珍寶。他特別提到，角板山的成熟梅子過去已被製作成梅子醬、梅子醋及脆梅等「角板山三寶」，而今年更有創新突破。在觀光旅遊局的邀請下，國際一流設計師攜手打造出梅子氣泡酒、梅子康普茶及梅琴酒等「新三寶」，為角板山注入全新的文化與創意價值。

▲2025角板山梅花季登場

觀光旅遊局局長周柏吟局長表示，角板山行館園區種植近300棵梅樹，每年這個時節梅花陸續盛開，今天梅樹上點點花苞，等到盛開的時候非常漂亮，梅花花期短暫，大家賞花要把握時間，接下來二週是盛花期，歡迎大家把握時間，到角板山遊。

另外，還有10年來首次邀請到霹靂布袋戲偶「素還真」、「一頁書」與霹靂Cosplay在角板山行館園區聯合演出，活動期間現場還有龍鬚糖、捏麵人、畫扇及剪紙等台灣傳統藝術技藝展示，搭配春聯跟品茗，濃濃台灣傳統藝術與春節氛圍！

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角板山梅花季霹靂布袋戲偶

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