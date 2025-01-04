角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

▲2025年角板山梅花季今天開幕，副市長蘇俊賓致詞時力邀國人欣賞北台灣最大梅園，搭配今年台灣燈會可規劃桃園二日遊。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2025角板山梅花季今（4）日於角板山公園舉行開幕活動，桃園市副市長蘇俊賓時表示，角板山梅花季象徵著迎接新年第一步，今天梅花初開，預計下週梅花會盛開，二月則是北橫山櫻花接續綻放，今年梅花、櫻花季活動更與即將登場的台灣燈會巧妙結合，邀請國內外旅客可規劃桃園一日或二日遊行程，感受桃園市多重魅力。

▲2025年角板山梅花季今天開幕，副市長蘇俊賓、觀旅局長周柏吟、文化局局長邱正生等人與出席民代在活動上以水壺澆水象徵梅花季開幕。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇俊賓指出，今年梅花季不僅在動線規劃與夜間藝術品光雕照明上有所優化，更以近三百株老梅樹為核心，彰顯角板山的自然珍寶。角板山的成熟梅子過去已被製作成梅子醬、梅子醋及脆梅等「角板山三寶」，今年更有創新突破。在觀光旅遊局邀請下，國際一流設計師攜手打造出梅子氣泡酒、梅子康普茶及梅琴酒等「新三寶」，為角板山注入全新的文化與創意價值。

▲2025年角板山梅花季今天開幕，副市長蘇俊賓等人與出席貴賓、布偶戲Cosplay真人版大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇俊賓還說，除了梅花季與北橫山櫻花季外，二月份台灣燈會將也在桃園舉行，邀請全國旅客可將賞燈與花季結合，規劃一日或二日遊行程。建議旅客「白天上山尋花，夜間下山賞燈」，不僅可探索桃園自然與文化之美，也能深刻感受桃園多樣魅力。「桃園比你想像中的還要美麗。」

▲2025年角板山梅花季今天開幕，副市長蘇俊賓抽空以手機拍攝含苞待放的梅花。（圖／記者沈繼昌攝）

觀旅局局長周柏吟也強調，角板山行館園區種植300棵梅樹，每年這個時節梅花陸續盛開，今天梅樹上點點花苞，等到盛開時會非常漂亮，梅花花期短暫，大家賞花要趁早，接下來2週是盛花期，歡迎大家把握時間上山走走，即日可起體驗為期兩週的梅花季活動。今年還首次邀請到霹靂布袋戲偶「素還真」、「一頁書」與霹靂Cosplay在角板山行館園區聯合演出，活動期間現場還有龍鬚糖、捏麵人、畫扇及剪紙等台灣傳統藝術技藝展示，搭配春聯、品茗，充滿濃濃台灣傳統藝術與春節氛圍。