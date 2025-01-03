疫後挑戰71億業績　「大江」2025啟動4千坪最大規模改裝計劃

▲「大江」2025啟動4千坪最大規模改裝計劃。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著疫後消費信心回升及區域經濟結構變化，全台百貨零售業呈現出全新的競爭格局。中壢區大江購物中心3日表示，2024年度大江業績創新高逾67.2億、較前年相比成長5%，並訂定2025年目標業績挑戰71億元，將啟動疫後時代最大規模的4千坪、130店改裝計劃，為大桃園地區消費者帶來全新購物體驗。

為搶攻農曆新年聚餐、年節購物的消費商機，大江購物中心於1月9日至28日祭出消費滿額加碼贈送電子現金券活動，聯名卡友於餐廳消費滿千回饋12%，自1月25日起延長營業時間陪伴顧客迎接新春。

▲品牌福袋－PLAYBOY秒殺福箱，分二波開賣。（圖／大江提供）

為滿足民眾採買年貨及用餐需求，大江公布於1月24日起延長營業時間至22:30，春節連假期間於營業時間提供免費接駁車，行駛往返於中壢火車站。

另外，大江購物中心集結全館品牌於1月29日、大年初一推出新春超值福袋，年年秒殺完售、比福袋還大的PLAYBOY「福箱」驚喜價1,500元，箱內隨機商品有品牌背包、配件等總價值超過7,000元以上，共計300組分別於1月11、29日二天販售。funbox推出印有酷洛米、打耳狗等三麗鷗超人氣明星的造型外袋及商品價值2,400元的福袋(售價999元)，PORTER蛇年限量福袋內商品價值8,500元起(售價3,299元)，廣受大小朋友喜愛的NORNS蠟筆小新、史努比HAPPY BAG、舒希HOUSUXI、WOKY福袋等將於1月29日早上11點準時開賣。