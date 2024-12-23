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雲林觀光破2千萬人次　續推「與神同行」抽豪禮迎2025

記者王悉宇／雲林報導

雲林觀光2024「上半年瘋女神、下半年瘋男神」策略奏效，加上與神同行遊雲林抽豪禮活動受全國消費者的踴躍參加，並迎合雲林雙十國慶延長加碼增進雲林觀光人次，為雲林觀光破2千萬人次；2025年為延續破2千萬觀光人次魅力，搭配新春各項活動，再次舉辦與神同行遊雲林滿額500抽豪禮活動。

▲雲府文化觀光處今日召開「2025新春」記者會。（圖／記者王悉宇攝）

▲雲林縣長張麗善表示，為積極推動文化觀光，提升人民觀光旅遊幸福感，佈局縣內山、海、平原平衡舉辦各式主題性、節慶活動，耕串起地方社區特色及觀光景點亮點。（圖／記者王悉宇攝）

雲林縣長張麗善表示，為積極推動文化觀光，提升人民觀光旅遊幸福感，鎖定延攬時尚界頂尖行銷高手陳璧君來擔任文化觀光處處長，在她的睿智行銷及帶領同仁的努力，佈局縣內山、海、平原平衡舉辦各式主題性、節慶活動，猶如開疆闢土般，深耕串起地方社區特色及觀光景點亮點，吸引來自全國民眾的慕名參與。

▲雲府文化觀光處今日召開「2025新春」記者會。（圖／記者王悉宇攝）

▲雲府文化觀光處今日召開「2025新春」記者會。（圖／記者王悉宇攝）

文觀處長陳璧君表示，西螺福興宮在2024年吸引高達6,209,234名遊客，展現其作為雲林重要觀光據點的潛力，為串聯雲林縣西部地區觀光景點，縣府積極向交通部觀光署申請新路線「雲西線」，預計2025年2月1日開行，未來縣府將以雲西觀光廊帶的成功模式，推動濁水溪沿線地區的全面均衡發展，進一步提升雲林的觀光競爭力。

▲雲府文化觀光處今日召開「2025新春」記者會。（圖／記者王悉宇攝）

▲2025走春系列活動從賞春聯、貼春聯開始，推出「傳藝雲林」迎春揮毫活動，超過 70 位知名書畫家，在雲林縣內文化館舍舉辦16場次接力揮毫。（圖／記者王悉宇攝）

文觀處指出，「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，從2025年1月1日起，只要在雲林縣境內消費滿100元的單筆發票，即可登錄抽獎平台參加抽獎，每累計500元，即可獲得一組抽獎序號，累積越多，就有機會將百萬名車及好康大獎帶回家！更多活動詳情密切鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」FB粉絲專頁及下載「慢遊雲林APP」查詢。

▲雲府文化觀光處今日召開「2025新春」記者會。（圖／記者王悉宇攝）

▲熱門景點千巧谷牛樂園結合在地一級酪農，使用香醇鮮奶開發多元農特產加工商品，讓遊客吃的到產業的用心，並產生對農業的記憶點。（圖／記者王悉宇攝）

過年期間街頭藝人將帶來新春表演秀，從1月29日(初一)起至1月31日(初三)，在土庫庄役場、虎尾建國眷村、雲林布袋戲館、口湖遊客中心、北港登記所、斗南他里霧微光草原聚落、行啟記念館、雲中街文創聚落、二崙故事屋及西螺東市場等地，每日15時30分至16時30分都有精彩演出；而雲林高鐵站自1月27日(小年夜)至1月28日(除夕)也有街頭藝人表演。

新春遊雲林推薦遊程部分，包括北港巷弄賞燈趣一日遊、虎尾漫步輕旅行一日遊、世界竹地標賞櫻森呼吸一日遊；甜蜜蜜追五分車二日遊、世界竹地標賞櫻森呼吸二日遊、燈會原鄉賞燈與世界竹地標賞櫻森呼吸二日遊及山海平原三日遊，以及2025年1月29日至3月2日的草嶺石壁櫻花季，滿山各式櫻花盛開，邀請民眾新春期間到雲林遊玩過新年，也走訪縣內最具特色的觀光景點。

▲雲府文化觀光處今日召開「2025新春」記者會。（圖／記者王悉宇攝）

▲未來縣府將以雲西觀光廊帶的成功模式，推動濁水溪沿線地區的全面均衡發展，進一步提升雲林的觀光競爭力。（圖／記者王悉宇攝）

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