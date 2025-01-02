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2025新北好年味1／17登場　百人團圓小龍迎春圍爐宴

▲2025新北好年味1／17登場。（圖／新北市經發局提供）

▲年貨採買好康報你知！2025新北好年味1月17日登場。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年貨採買好康報你知！「2025新北好年味」系列活動，將於1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動輪番上陣，包含免費遊河活動、小龍迎春圍爐宴，還有集結新北美食及伴手禮的年貨市集及消費抽限量船票等，過年前夕還有新春走秀、二手市集，新年期間有應景的迎財神與百人搖元宵等活動；其中原價超過8,000元的「小龍迎春圍爐宴」，現在每桌只要3,999元，將於明（3日）中午12時線上開放報名。

新北市經發局長盛筱蓉表示，為推廣新北市年節商品及優質業者，今年透過跨機關及公私資源整合，攜手文化局、高灘地工程管理處及空軍三重一村等單位，以眷村年味及歲末圍爐為主題推出系列活動，邀請2024新北嚴選業者及市場名攤等商家，一起推出新北年貨市集，提供南來北往的民眾更多年節商品選項，並邀請2024新北嚴選美食名店獲獎業者共同推出小龍迎春圍爐宴，將新北好味道介紹給大家。

▲2025新北好年味1／17登場。（圖／新北市經發局提供）

▲新北嚴選美食店家推出「小龍迎春圍爐宴」，於明（3日）中午12時線上開賣。

今年新北年貨市集將於1月18至19日，每日11點至18點於空軍三重一村開賣，由新北嚴選及市場等20家業者一起共襄盛舉，另於市集任兩個店家消費，憑發票或收據到即可到大會服務台參加抽獎，獎品包含期間限定水陸小旅行等，讓你新年遇水則發。另讓民眾能感受到更濃厚的年節氛圍，與新北嚴選美食店家推出「小龍迎春圍爐宴」，於明（3日）中午12時線上開賣，只要花3,999元就能享用，包含大姊の店-闔家團圓筍絲蹄膀、阿城鵝肉-煙燻黃金鵝、淡水紅樓中餐廳-金磚XO蘿蔔糕、湘川餐廳-醰中仙醉酒蝦、白金花園酒店-黃金流沙喜洋洋等，價值超過8,000元的團圓年菜，數量有限，歡迎大家手刀搶購。

同時為拓展藍色公路，活化忠孝碼頭功能，1月17日至19日推出現限量免費航班，邀請民眾坐船遊河辦年貨，凡至KKTIX線上報名，即可於指定時間前往忠孝碼頭或大稻埕碼頭，往來雙北採辦年貨。另1月17日至19日、1月24日至26日還有限定的夜間遊河航班，歡迎大家報名體驗雙北美麗河岸夜景。此外，1月25日起至2月2日，空軍三重一村推出「一村有年味」活動，每日安排豐富多元的節慶活動，包括新春走秀、二手市集、寫春聯、迎財神、年味市集及百人搖元宵等，天天都精彩。

「2025新北好年味」系列活動即將開始報名（報名網址：https://www.kkday.com/zh-tw/product/266385），各項活動報名資訊，請詳洽「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。新北市誠摯邀請，一同來到三重過好年，感受新北好年味，精彩活動千萬別錯過。

▲2025新北好年味1／17登場。（圖／新北市經發局提供）

▲1月17日至19日推出現限量免費航班，邀請民眾坐船遊河辦年貨，另1月17日至19日、1月24日至26日還有限定夜間遊河航班。

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