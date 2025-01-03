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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲再遭羈押　卓冠廷3層次分析：不押當然有動機逃亡

▲▼柯文哲抵達北檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案兩案，台北地院2日三度召開羈押庭，最終裁定羈押禁見。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（3日）從3層次分析，個人觀點，柯文哲不押的話，當然很有動機逃亡，一個以自我利益為最高優先的人，怎麼看，都絕對不是黃國昌講的「全台誰覺得柯文哲會逃亡」？

卓冠廷表示，智商號稱157的柯文哲，在看守所裡四個月怎麼可能都在吃飯睡覺？除了思考怎麼應對官司之外，應該都在思考人生的下一步。

卓冠廷分析，從個人、家庭、民眾黨三個層次來看。第一、柯文哲交保在台灣是坐困愁城，潛逃出境可以喊「政治迫害」，柯文哲還是可以跟追隨者喊說他是被迫流亡，雖然可能一輩子回不來，但逃亡才是活路。

卓冠廷指出，第二、柯文哲的家人目前都是自由的，太太陳佩琪沒有列被告，兒子在日本，代表接應的家人在海外，而橘子在日本，代表金庫在海外，今天又再度有消息提到陳佩琪出境前，是帶著女兒住到機場旅館了。

卓冠廷認為，柯文哲如果留在台灣，兒女都難以在台灣陪他，只剩一個陳佩琪，搞不好也會隨之出境跟兒女團圓，也就是說柯文哲即便交保，在台灣也是家不成家，只有出逃才有機會好好生活。

卓冠廷再指，第三、柯文哲叫黃國昌接黨主席，其實看起來更像丟包民眾黨。先記得，黃國昌入黨換不分區席次時，被要求簽不涉入黨務的「傭兵」，簡言之就是加盟店，今天柯文哲如果還想要維持柯文哲的民眾黨這個品牌，在民眾黨的影響力還要有所傳承的話，有其他更好的人選來貫徹意志，但卻選了黃國昌。

卓冠廷說，也就是說柯文哲在交保後，已經不在意民眾黨未來變成黃國昌的樣子，柯文哲身上包括京華城、北士科、魚果市場改建案這幾大案，已經注定柯文哲未來十年只有貪污、圖利這些標籤，而且民眾黨和柯文哲的支持度、信任度都這麼低，已經沒有政治前途了

卓冠廷再說，至於黃國昌接黨主席的代價，自己覺得三千萬交保金由黃國昌出就是一個訊號，餐廳或是工廠頂讓也是這樣，想接盤頂下來的人就得付出成本，非常合情合理。

最後，卓冠廷強調，一個以自我利益為最高優先的柯文哲，若要「留得青山在」，青山不會是台灣民眾黨，也不會在台灣；怎麼看，都絕對不是黃國昌講的「全台誰覺得柯文哲會逃亡」？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

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