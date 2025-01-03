尚比亞警官酒醉鬧劇！　「釋放13名嫌犯」慶祝新年

▲尚比亞警官喝醉，在跨年夜釋放13名嫌犯，告訴他們可以自由跨年。（示意圖／Pexels）

圖文／鏡週刊

新的一年，尚比亞首都路沙卡就發生離奇事件，一名喝醉酒的警官釋放13名嫌犯，讓他們去慶新年，該名警官釋放嫌犯後，自己也想逃跑，但目前已被逮捕。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，事發地點在路沙卡的倫納奇洛警察局（Leonard Cheelo Police Post），警局指出，偵探督察菲里（Titus Phiri）在跨年夜喝醉酒，便強行從另一名員警班達（Serah Banda）手中奪取牢房鑰匙。之後，菲里打開了男女牢房，告訴嫌犯們可以離開，自由地迎接新的一年。

據報，當時牢房裡共有15名嫌犯，其中有13名逃走，這些人因涉嫌襲擊、搶劫、入室盜竊等罪被捕。事發後，菲里欲逃離現場，但已被捕。警方目前已對這13名逃犯進行追捕，肇事的菲里尚未對這些指控發表評論。

此事引發社會關注，尚比亞前總統發言人迪克森傑雷（Dickson Jere）在臉書發文指出，其實過去曾發生類似案件，他寫道：「每次想到這個場景我都會笑出來——太滑稽了！但隨後，我想起了1997年發生的一件類似的事件。」

1997年，尚比亞已故高等法院法官卡巴佐昌達（Kabazo Chanda），在新年前夕下令釋放53名嫌犯，當中有一些人被警方視為危險分子。昌達對這些嫌犯自1992年以來一直未能出庭感到不滿，他說：「遲來的正義，就是被剝奪的正義！」

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