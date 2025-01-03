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柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

法官庭上詢問妙天的1,000萬元是不是許芷瑜拉走的，柯文哲表示「是」。

▲法官庭上詢問妙天的1,000萬元是不是許芷瑜拉走的，柯文哲表示「是」。

圖文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。柯文哲對於橘子許芷瑜仍強調她只是隨行秘書，但對於法官問他，妙天的1,000萬元是不是橘子拉走的，柯文哲表示，是，隨後補充表示，橘子只是隨行秘書，行程秘書是另一個人，是檢察官把橘子角色誇大了。

高院發回理由中，認為共犯橘子在逃，認定勾串空存在，審判長問針對檢察官指橘子曾將150萬元現金交給范雅琪，並認定橘子有經手沈慶京的1,500萬賄款，柯文哲表示，幾分證據說幾分話，他不知道，但不會說沒有，但要問檢察官指他在某時地收1,500萬證據在哪裡？至於橘子有沒有經手150萬，柯文哲表示，「我不知道就說不知道」

法官也問柯文哲關於妙天的1,000萬元，柯文哲表示，那是他請蘇進強為新故鄉智庫協會募款，蘇介紹他去見妙天，就拉了一個箱子，當時他不好意思打開，箱子最後應該是交給李文宗，法官接著問柯，是不是橘子拉走1,000萬的箱子，柯答是，但強調是檢察官把橘子角色誇大了。

庭訊從6點到9點15分結束審判長江俊彥表示，之前裁定已針對被告勾串，認為沒有羈押必要，因此對何謂不當接觸等具體內容就沒有論及，不過現在發回，有新事證，會重新另外裁定，不受之前裁定的拘束，至於柯認為之前裁定內容沒有明確指出他不能接觸誰，江俊彥表示，那是因為之前裁定認為沒有勾串而要羈押的必要，但那已是過去式了。

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