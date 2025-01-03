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法官羈押柯文哲12問全記錄　柯喊「我公開透明」

柯文哲卸下電子腳鐐後，重返台北看守所羈押3個月。

▲柯文哲卸下電子腳鐐後，重返台北看守所羈押3個月。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

柯文哲涉貪更裁庭案，2日晚6時在台北地院再度攻防，審判長江俊彥針對高院昨列舉柯文哲7大串供事證，指柯文哲與共犯間有高度串證可能，且柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜未到案等提出12個問題訊問柯文哲，柯文哲表示：「要關柯文哲就明講」、強調自己公開透明，晚間10時44分，合議庭認定柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗等4被告，涉犯《貪污治罪條例》罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，均裁定羈押禁見，3日凌晨柯文哲等人卸下電子腳鐐後重回台北看守所羈押3個月。

審判長與柯文哲法庭12問答摘要如下：

問：因為交保裁定由高院撤銷，回復到移審羈押狀態，受命法官全天開庭，上午先傳喚被告11點到候審室，訂下午6點開庭，什麼時候接到通知？我們要知道有沒有延誤。

答：在高速公路接到律師LINE通知，超過10點，沒印象，我父親昏迷，我要去台大醫院新竹分院看他再回來。

問：檢察官指出，你過去對曾對京華城案下手諭「原則很簡單，公務員不坐牢」及在直播時提到相關說法，是在暗示其他承辦公務員一起不要坐牢，是對證人發揮實質影響力？

答：同樣一件事，不同面向解釋結果就不一樣，最大的問題是，現在起訴的，在押我的時候沒有，不押我下不了台，不坐牢是我的口頭禪，我如果知道違法，我一定不會做，我是外科醫師，行就行不行就不行，每天都有晨會，有問題就進來講，說我明知違法，公文上來，前幾頁主旨、說明、擬辦我會看，其他後面幾百頁附件，老實說，我不知道，我真的不知道。

問：檢察官指你影響證人林崇傑，曾下紙條指示林說「快就好」，林作證表示，收到這指示很不爽，是鼎越開發向柯文哲陳情，這陳情就是要施壓，柯是很強悍的市長。

答：第一點，我跟你講，我是外科醫生，要了解一個行為，要先了解背景，紙條就是意思，案子拖了二個月，我公開透明，有問題就送晨會，我要調偵訊林崇傑的錄音錄影，林崇傑怎麼會跟檢察官這樣講，我不可能施壓，林崇傑不會講這種話，他收到就同意…台智光為什麼攔下來，因為警局送晨會3次，句子不同，各自解讀，我平常做法，行就行，有問題就來討論，很奇怪，是怎麼引導林崇傑講這些話。

問：檢察官指你5月間京華城案引發討論時找陳智菡、黃珊珊、彭振聲串供講京華城案是「共識決」？

答：有關的人問來問去很正常，黃珊珊說彭副市長瘦那麼多，我那時還沒有列被告，討論是正常的，現在是被告，討論才是串供，當時不討論才是奇怪的，不可以把當時的人之常情，拿來現在說串供，彭振聲瘦，長官安慰他，怎麼會是串供？

問：彭振聲瘦幾公斤

答：彭振聲瘦很多啊，我跟他講「你緊張什麼」，我的內心，我內心是相信公務人員，這案子經過很多公務人員簽上來，進都審會，共識決。

問：抗告書指你不是市長，還是可以透過黃珊珊聯絡彭振聲，仍有實質影響力？

答：我反過來說，不會因為我辭職就完全沒影響力，要關柯文哲就明講，這邏輯很奇怪，把我關進去土城，外面小草就完全沒聲音了嗎？

問：李文宗的秘書范雅琪證稱，橘子許芷瑜拿150萬元到台北捷運公司樓下交給她的，可以證明橘子也有經手沈慶京1,500萬元賄款。

答：我幾分證據說幾分話，我當時不曉得，但我現在不會說沒有，不會對證據反駁，我要問，檢察官起訴某時地收1,500萬元，某時地在哪裡？

問：許芷瑜有經手150萬元？

答：我、我不會說假的，我不知道，你要去問證人看筆錄，不知道我就說不知道。

問：2023年有到醒吾大樓見悟覺妙天，並拉走裝有1000萬現金的行李箱，證人有證實，這表示橘子幫你處理私人金流？

答：第一點，新故鄉當時蘇進強成立，我請他去募款，妙天找我去，給我一個箱子，我不好意思打開，許芷瑜把箱子給李文宗，可以去釐清，錢是蘇進強募的。

問：許芷瑜拖走1,000萬元的箱子？

答：有！許芷瑜是隨行祕書，不是安排行程的，安排行程的是…，是另一個，你們誇大，我猜，許芷瑜有去我跟小沈的會面，但安排我跟小沈見面的是辦公室主任，你們太誇大許芷瑜的角色了。

問：關於逃亡與串證及羈押必要性。

答：我出門就30個記者在，不可能逃亡，串證的問題要解決，交保要賣房子要時間，可以給我名單，讓我知道哪些人不能接觸。

問：還有什麼要補充嗎？

答：不曉得要講什麼，公平審判就好，串證部分，我去中央黨部，哇，全部都是證人，那我就不能出門了，給我名單，讓我知道誰是工作及生活必須以外的人不能接觸。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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