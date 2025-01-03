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橘子幫柯文哲經手逾1450萬　男友說明她出境原因

台北地院依悟覺妙天等人證詞，認定橘子替柯文哲處理至少1,450萬元現金，為防止柯文哲與她串供，裁定柯文哲羈押禁見。

▲台北地院依悟覺妙天等人證詞，認定橘子替柯文哲處理至少1,450萬元現金，為防止柯文哲與她串供，裁定柯文哲羈押禁見。

圖文／鏡週刊

柯文哲將貼身帳房「橘子」許芷瑜形容成「愛玩的小朋友」，台北地院昨（2日）認橘子可能與李文宗都是受柯文哲交代處理財務的人，彼此關係密切，最後受柯文哲指示出境，裁定指出，依陳盈助、邱清章、周芳如、范雅琪、悟覺妙天、蘇進強等的證詞，橘子替柯文哲處理至少1,450萬元現金，此外，橘子的男朋友林鼎峰也證稱，橘子出國是因不想耽誤日本課程太久，及柯文哲當時已經被抓去問話，她不想要被抓去問話，林也證稱，2024年5、6月間，橘子曾說，柯文哲與陳佩琪因家中放6,000萬元至3億現金而吵架。

起訴卷證顯示，相關證人指出，2022年10月24日柯文哲在市長室內踩著飛輪接見邱清章，邱清章將陳盈助委託代為轉送現金300萬元放在市長室地板上，柯文哲後來即把錢交給許芷瑜，許芷瑜於2022年10月31日以LINE訊息聯繫周芳如約見面，周芳如當時是柯文哲卸任市長後的個人辦公室裝修案負責人，許芷瑜於隔日，親自到臺北捷運公司與周芳如碰面，提交1袋300萬元現金交給周芳如，柯文哲辦公室裝修事快完工時，許芷瑜再度聯繫周芳如，請周芳如把剩餘款項約10幾萬元還給許芷瑜。

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同案被告李文宗任職北捷公司董事長時的祕書范雅琪也證稱，眾望基金會於2022年12月初的150萬元存款，是許芷瑜到北捷公司樓下交付一袋150萬現金，由於這與柯文哲USB行動硬碟「工作簿」上所載「2022/11/1小沈1500沈慶京」密接相符，也符合沈慶京說的「現金交付」，這部分除了證人證明確有150萬元，檢廉認定這150萬元與1,500萬元也有關，檢廉認為1,500萬元也是橘子經手。

本刊曾踢爆柯文哲的貼身帳房許芷瑜，綽號「橘子」，今年8月底接獲柯指令出境赴日。（讀者提供）

▲本刊曾踢爆柯文哲的貼身帳房許芷瑜，綽號「橘子」，今年8月底接獲柯指令出境赴日。（圖／讀者提供）

證人也證述，柯文哲於2023年3月間，親自前往醒吾大樓拜會悟覺妙天，並拉走悟覺妙天交付裝有現金1,000萬元皮箱，1,000萬元現金即交付許芷瑜保管，等新故鄉協會需要錢時，協會祕書長蘇進強提醒柯文哲後，許芷瑜就會依柯文哲指示拿現金給李文宗，許芷瑜每次都是以手提袋裝一捆一捆的現金拿給李文宗、李文娟，提袋內每捆為10萬元，讓李文宗、李文娟點數收款後，轉給新故鄉協會。依據蘇進強等6人證詞，橘子至少幫柯文哲處理市長室收的300萬元、給范雅琪的150萬元及拖走妙天的1,000萬元，共1,450萬元。

橘子男友林鼎峰於去年9月27日具結向檢察官證稱：「許芷瑜說他手機裡有之前跑行程的行程表，要我收好，不要讓民進黨拿走，我當時沒有多問，因為知道的越多對我越危險，因為大人物的祕密我不想知道太多，我怕有人跟我來買這支手機，我不想理政治太多。」

至於橘子為何在去年8月29日早上就回日本？林鼎峰答稱，原因有兩個，第一個是她不想耽誤課程太久，第二個是她老闆柯文哲當時已經被抓去問話，她不想要被抓去問話。所以後來就在凌晨買機票回去。」被問到為何柯文哲在遭檢警逮捕前後會特別留意要許芷瑜出國的事？林鼎峰表示，可能許芷瑜知道柯見過誰，因為許芷瑜之前是柯文哲隨行祕書。如果有一些祕密行程，通常是司機開到地點，隨扈在底下等，由柯文哲跟許芷瑜自己上樓，隨扈不會跟上去，所以柯文哲、許芷瑜見到誰，隨扈不會知道。

檢察官問林鼎峰，橘子當時會決定要去日本，所謂避風頭是指因為柯文哲開始被查辦，他不希望自己也被調查嗎？林答，是，檢察官依妙天及林鼎峰等人證詞，認定許芷瑜涉及本案甚深，許芷瑜已受柯文哲之令而逃亡出境，若未將柯文哲羈押，於通訊便利的今日，柯文哲交保後，即可隨時與迄今未曾到案接受偵查之共犯許芷瑜聯絡。

合議庭法官認為，已遭通緝的許芷瑜確有為柯文哲經手鉅額現金收受，可認她與本案犯罪事實有高度關聯的可能，依卷附撕碎紙條，柯文哲所寫的「晶華->orange出國」等內容，足認柯文哲指示同案被告許芷瑜出境，確有使本案案情晦暗不明的風險提高，因橘子與本案犯罪事實有高度關聯，為防止柯文哲與她串供，裁定柯文哲羈押禁見。


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