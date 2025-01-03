柯文哲重返土城看守所　今日、除夕夜菜單曝光

▲柯文哲遭裁定羈押禁見，黃國昌表示會盡快準備他所需藥物及衣服。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲遭起訴2度交保，不過北檢不服提抗告，高院撤銷發回後，台北地院合議庭2日晚間裁定柯文哲羈押禁見，將還押台北看守所。民眾黨代理主席黃國昌指出，將會馬上準備柯文哲所需藥物及衣服，而柯文哲今日三餐菜單也曝光，有包含玉米粥、紅燒獅子頭、炸雞排塊、羅宋湯等菜色。

2日晚間法院裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇，還有李文宗全數羈押禁見3個月，也代表柯等4人將重返台北看守所，至於4人是否抗告，則有待他們跟律師團討論。

▲柯文哲今日三餐菜單出爐。

根據台北看守所1月菜單，柯文哲3日早餐較為簡單，是玉米粥及辣菜心，午餐則有黑胡椒豬肉、炸雞排塊、海帶芽蛋花湯，晚餐則是紅燒獅子頭、京醬貢丸、時令蔬菜及羅宋湯。

由於柯文哲再遭羈押3個月，恐會於看守所吃年夜飯，除夕（28日）菜單可見，早餐為玉米芙蓉粥、甜納豆，中餐有日式豬排、海鮮燴什錦、長命百歲雞、養氣人蔘雞湯，晚餐有極品佛跳牆、蔥油淋雞、美味魚香彩椒及什錦火鍋。

裁定結果出爐後，黃國昌受訪表示「我們現在應該要馬上準備的是主席需要的藥物，還有他的衣服」，並指柯文哲很勇敢，民眾黨會陪著他一起勇敢，接下來他們將會委由柯文哲律師團依法提出抗告。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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