黃國昌批「高院180度轉彎」　律師曝原因：柯案有共犯潛逃和滅證

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前交保的裁定，遭到高院發回更裁，北院並於昨日晚間重開羈押庭裁定柯文哲等4名被告「羈押禁見」，民眾黨代理主席黃國昌則轟，高院同一位審判長，過去審另一個殺人罪的抗告程序裁定內容，與柯文哲案180度轉彎。對此，律師黃帝穎今（3日）指出，殺人案被告沒有如柯文哲案有共犯潛逃國外和滅證的事實。

針對高院日前將柯文哲案4名被告交保的裁定發回更裁，黃國昌怒轟，撤銷交保裁定的高院審判長謝靜慧，先前（105年抗1068號裁定）在另一個殺人罪的抗告程序所為的裁定內容，和柯文哲案的見解180度轉彎完全不同，「到底是審判長變了一個人？還是因為被告是柯文哲？」

然而律師黃帝穎認為，黃國昌錯誤類比帶風向，抹黑高院反而害慘柯文哲。黃帝穎指出，黃國昌至少有兩大謬誤，第一、殺人案被告沒有如柯文哲案有重要共犯潛逃國外；第二、殺人案被告也沒有柯文哲案的七大串證滅證事實。

最後，黃帝穎表示，黃國昌將單純殺人案與橘子許芷瑜潛逃高度串證風險「錯誤等價類比」，擺明就是要抹黑高院，用政治口水淹沒高院，對柯文哲未來上訴二審，不只毫無幫助，反而可能害慘柯文哲。