柯文哲「再遭羈押禁見」 　王義川點名1人：唯一贏家

▲黃國昌（左）、柯文哲（右）受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

柯文哲本來以3000萬元交保，後來再加4000萬、共7000萬元交保，不過北檢二度抗告，因此台北地院2日三度召開羈押庭，最後裁定柯文哲羈押禁見。對此，民進黨立委王義川就發文點名1人，直呼對方是這次事件的「唯一贏家」。

王義川在Threads上發文表示，柯文哲羈押禁見後，黃國昌不但拿回當初借出去的3000萬元交保金，還可以接任黨主席，是「唯一贏家」。

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柯文哲日前以7000萬元交保，由於北檢質疑他仍是黨主席，可能會有跟其他證人串證的可能，致使柯文哲表態請辭，並點名民眾黨團總召黃國昌「幫忙」。

根據民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

民眾黨於1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持。當時共推舉2人擔任代理黨主席，分別是黃國昌、林富男，但林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共有14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

此外，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。

北院裁定表示，4位被告均有可能逃亡，且有足夠事實認為他們可能會湮滅證據或者勾結共犯和證人。此外，他們所涉及的罪行，最輕的刑期也有5年以上，因此有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因，4位被告均應予羈押，並禁止接見通信。

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．未經判決確定，應視為無罪。