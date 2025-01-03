「謝謝周玉蔻證明司法雙標」　陳智菡酸：司法因人設事量身打造裁定

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人周玉蔻今（3日）點出，民眾黨前主席柯文哲再遭羈押的原因之一，就是妻子陳佩琪在去年搜索前，早已訂好機票準備赴美，甚至住進機場旅館。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡則發文表示，6月就訂好的行程，現在被冷飯熱炒，超連結成是柯文哲安排的逃亡行程，然而，對比周玉蔻面對的案子，陳智菡狠嗆，謝謝周玉蔻證明司法雙標，司法因人設事量身打造裁定。

陳智菡在臉書提到，周玉蔻整天造謠誹謗他人，造成當事人巨大痛苦，結果被判要入獄服刑後，周玉蔻居然一度打算出國，最終在海關被攔下，但高院隨即參酌周玉蔻的「良好紀錄」，「不認為周玉蔻因具有一定社會經驗及充足資力，而認定其有理由逃亡」，因此高院取消了北院的裁定，准其出境出海，周玉蔻得到無敵星星保護，又張開血盆大口囂張造謠了。

陳智菡表示，她想先說事實，陳佩琪醫師是6月份就訂好要到美國看女兒的出國行程，只去一周，來回機票都訂好了，機票為證，現在被冷飯熱炒超連結成是柯文哲主席安排的逃亡行程。

陳智菡說明，當時因為購買商辦被大肆炒作，柯文哲家門口隨時有記者緊盯，為避免推擠與困擾，陳佩琪如果隔天要上班必須出門，就會找市區旅館暫住，根本不是北市議員趙怡翔說的「機場旅館」。

此外，陳智菡狠批，北檢又要重演一次押人取供，輿論辦案帶風向，再把身邊的人千刀萬剮。「但台灣司法還是有可愛的地方，比方可以因人設事量身打造裁定，說押就押、說撤銷就撤銷，具備充足的人權保障與自由彈性。」

陳智菡直指，高院撤銷北院禁止周玉蔻出境的裁定，理由在於，周玉蔻自偵查起，歷次偵訊、準備程序、審理期日均遵期到庭，未有因案遭通緝紀錄，但柯文哲明明也是。

陳智菡再指，高院表示，該案起訴後，周玉蔻雖有多次短期出國紀錄，但周玉蔻有向檢方陳報返國時程，未曾發生過檢方所定偵訊期日遲誤不到情事，然而，柯文哲沒有出國，也沒有計畫出國。

最後，陳智菡怒批，高院也說，卷宗內沒有其它事證，可以證明周玉蔻有逃亡的動機或舉措，讓陳智菡質疑，高院對柯文哲都不用事證，只憑擔心就可以押，真是謝謝周玉蔻幫證明司法雙標。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★