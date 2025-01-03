白籲賴清德停止追殺柯文哲　綠酸兩套標準：民眾黨勿施壓司法

▲前台北市長柯文哲昨遭裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城與政治獻金假帳案，昨日晚間再度遭北院法官裁定「羈押禁見」，然而，民眾黨隨即表示，要「歷史罪人」賴清德適可而止。對此，民進黨今（3日）回應，司法制度並不屬於哪個政黨、個人，面對貪腐不法勿枉勿縱，這是民進黨核心態度。過程中也看到民眾黨黨公職在北院外面，當法官裁定交保時高呼謝謝法官；如今法院判決不合意見時，又詆毀司法，這樣的態度才是兩套標準。

民進黨發言人吳崢表示，司法獨立是民主社會最重要的基石，司法制度是整個國家的，並不屬於哪個政黨、個人，世界各國有很多象徵司法正義女神的雕像，眼睛用布條矇著，代表司法面前人人平等，不會因為是誰、什麼身分、立場、黨派而有差別對待。

吳崢指出，民進黨也是如此看待司法，對司法要求只有一個，面對貪腐、不法，勿枉勿縱，任何人跟黨派涉入案件都是如此，這是民進黨核心態度。

吳崢表示，民眾黨對司法有很多評論，柯文哲案從北院裁定交保、檢察官抗告、高院發回更裁、地院再度交保、檢察官再抗告，最後裁定羈押禁見，這都是司法制度的一環。

吳崢強調，這過程中也看到民眾黨黨公職日前在北院外面，當法官裁定交保時也肯定司法，還帶領支持者高呼謝謝法官；如今法院判決不合意見時，又詆毀司法，說是政治力介入，這樣的態度才是兩套標準，當司法出現其期待的結果，就高喊司法正義、司法活了、謝謝法官；不合己意時就說司法已死、政治力介入，這都是過多的政治詮釋。

吳崢強調，民眾黨這樣的行為才是用政治力對司法系統施壓，再次表達，民進黨面對司法態度就是，面對貪污腐敗勿枉勿縱，尊重司法獨立行使，呼籲民眾黨用同一套標準尊重司法部門的獨立運作。

