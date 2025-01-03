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抓柯文哲回籠「一票小草不崩潰」！館長淚已流乾：事態已經升級了

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲再度遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

才以7000萬交保的民眾黨前主席柯文哲，如今再度回牢籠，北院認為，柯與其他4人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，因此裁定羈押禁見3個月。對此，一票小草化悲憤為力量，直指阿北又被抓回去，目的就是要讓小草崩潰，但他們一點都不崩潰，館長也稱「沒有人崩潰，只會從今以後更團結！」

一名網友在臉書《柯文哲阿北粉絲後援會》直言，「這次綠檢又把阿伯關進去的理由是什麼？目的就是要讓小草崩潰？」因此他喊話要挺住，「我們要堅定信念持續支持民眾黨，堅定我們支持柯P的心。」

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一票小草也沉著住氣回應，「完全沒有崩潰，反而更堅信支持柯P！不能讓他白白犧牲了，我們理想的人權自由跟民主法治不應該是這樣子」、「我們沒有崩潰！正義晚點就來」、「怎麼可能崩潰，我們火更大更旺而已」、「聽黨部的，不要分散力量！那只會被個別擊破」。

稍早，民眾黨宣布，將在1月11日舉辦「還我司法正義　人民怒吼集結」活動，要和總統賴清德、民進黨政府釘孤支。

民眾黨團總召黃國昌痛斥，民進黨為了要遮醜，現在開始對反對者抹紅、抹黑，連長期支持綠營的劉靜怡教授都被打為賣台集團一份子，「劉靜怡已經公開要求民進黨拿出賣台證據，到現在為止沒有看到任何證據。」

黃國昌接著指出，台北地檢署昨天放話給媒體，就是會不斷抗告，讓承審的地方法官心累不知道該怎麼辦，「昨天有聽完判決的人，都可以感受到承審的地院審判長有多無奈」。

不僅如此，館長直播中，看到網友說他崩潰了，他無奈反噴，「我沒有崩潰啊，這場仗才剛剛開始怎麼會崩潰，你敢這麼做你要付出相對應的後果，做什麼事都有後果的啦，放他出來有後果，你這樣押他也是有後果的啦」。

儘管心疼柯文哲再度被羈押，館長認為，反而覺得這是在幫民眾黨，會讓支持者的黏著度更高，「所以沒有人崩潰，只會從今以後更團結，我個人觀察是這樣啦，我也不哭啊，有什麼好哭的，對啊，我的眼淚已經流乾了，這個事態已經升級了」。

未經判決確定，應視為無罪

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