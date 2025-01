搶劫！挖土機撞爛正門「偷走ATM」　加拿大銀行慘況曝光

記者詹雅婷/綜合報導

加拿大安大略省多倫多一間銀行12月31日凌晨遭挖土機衝撞破壞,建築物嚴重受損,嫌犯偷走銀行一台自動提款機,有金額不明的現金失竊。

加新社等報導,這起竊盜案發生在當地31日凌晨4時30分左右,在北約克(North York)一間道明銀行(TD Bank)被挖土機衝撞破壞。嫌犯事後把挖土機丟在案發現場後逃逸,依據現場影像,銀行正門被撞爛。

當多倫多警方趕到現場時發現,建築物嚴重損壞,所幸無人受傷。當地警方正展開調查,並稱銀行機構一台提款機被偷,有現金失竊,但金額不明。

A CAT backhoe heavy loader was used by thieves around 4:30 am to smash into a TD Bank at Lawrence Plaza - and rip an ATM machine out of the bank and steal an unknown quantity of cash pic.twitter.com/UEIVS7Tkx8