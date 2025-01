紐約地鐵再爆攻擊！　隨機「推人墜軌」恐怖畫面曝光

記者張方瑀/綜合報導

美國紐約地鐵跨年夜發生一起墜軌事件,當時一名23歲男子涉嫌將另一名男子推下軌道,造成對方頭部受傷、肋骨骨折,行凶男子已被警方逮捕,且被控二級謀殺未遂和二級襲擊罪,目前尚不清楚行凶原因。

根據CNN報導,這起攻擊事件發生在當地時間去年12月31日下午,當時23歲男子霍金斯(Kamel Hawkins)在曼哈頓切爾西(Chelsea)的18街地鐵站,將一名45歲男性乘客推下鐵軌。

▲23歲男子霍金斯將一名男子推下軌道。(圖/翻攝自X)



當時人在列車上的乘客帕利(Violet Paley)表示,列車突然猛地停下.大約在10分鐘後,列車長透過廣播表示,乘客必須全數撤離,因為列車底下有一個人,「他們把那個人拉了出來,他躺在那裡,我看到他的手指在動,我當時震驚到說不出話,他居然還活著,這簡直不可思議。」

紐約市警察局(New York Police Department)指出,受害男子並未被列車撞到,而是在列車經過時跌落軌道,但因頭部受傷和肋骨骨折被緊急送往醫院,情況一度危急。

目前霍金斯已被警方逮捕,且被控二級謀殺未遂和二級襲擊罪,目前尚不清楚行凶原因,以及他與被害男子的關係。

