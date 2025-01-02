紐約地鐵再爆攻擊！　隨機「推人墜軌」恐怖畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約地鐵跨年夜發生一起墜軌事件，當時一名23歲男子涉嫌將另一名男子推下軌道，造成對方頭部受傷、肋骨骨折，行凶男子已被警方逮捕，且被控二級謀殺未遂和二級襲擊罪，目前尚不清楚行凶原因。

根據CNN報導，這起攻擊事件發生在當地時間去年12月31日下午，當時23歲男子霍金斯（Kamel Hawkins）在曼哈頓切爾西（Chelsea）的18街地鐵站，將一名45歲男性乘客推下鐵軌。

▲23歲男子霍金斯將一名男子推下軌道。（圖／翻攝自X）



當時人在列車上的乘客帕利（Violet Paley）表示，列車突然猛地停下．大約在10分鐘後，列車長透過廣播表示，乘客必須全數撤離，因為列車底下有一個人，「他們把那個人拉了出來，他躺在那裡，我看到他的手指在動，我當時震驚到說不出話，他居然還活著，這簡直不可思議。」

紐約市警察局（New York Police Department）指出，受害男子並未被列車撞到，而是在列車經過時跌落軌道，但因頭部受傷和肋骨骨折被緊急送往醫院，情況一度危急。

目前霍金斯已被警方逮捕，且被控二級謀殺未遂和二級襲擊罪，目前尚不清楚行凶原因，以及他與被害男子的關係。