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梅根睽違5年重返IG發文　曬「哈利王子視角」迎新年

哈利王子與梅根脫離英國王室近5年。（翻攝archewell.org）

▲哈利王子與梅根脫離英國王室近5年。（翻攝archewell.org）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室後，與一雙兒女定居美國洛杉磯。梅根於元旦（1日）當天，在全新的個人Instagram帳戶發布貼文，秀出「老公視角」迎接新年。這是她2020年與哈利王子停用王室官方帳號後，時隔5年首度於社群媒體亮相。

梅根1日在全新個人IG帳號「@meghan」發布第一篇貼文，是一段由哈利王子拍攝的影片，地點在夫妻倆位於加州蒙特斯托的家附近，可見梅根穿白衣白褲，在海灘上奔跑，並在沙灘上寫下「2025」，迎接新年，最後後她對著鏡頭大笑。貼文尚未開放留言功能，目前「@meghan」帳號擁有47.6萬粉絲，而簡介欄寫道：「梅根，薩賽克斯公爵夫人。」

梅根睽違5年重返IG發文　曬「哈利王子視角」迎新年

▲梅根穿白衣白褲，在沙灘上奔跑。（翻攝meghan IG）

梅根睽違5年重返IG發文　曬「哈利王子視角」迎新年

▲梅根在沙灘上寫下「2025」，迎接新年。（翻攝meghan IG）

梅根睽違5年重返IG發文　曬「哈利王子視角」迎新年

▲最後梅根對鏡頭大笑。（翻攝meghan IG）

根據《US》報導，梅根與哈利訂婚後不久，就在2018年1月停用個人的所有社群帳號，她和哈利的動態都在王室官方共同帳號「@sussexroyal」發布，該帳號最後貼文停留在2020年3月，就未再更新。之後，哈利和梅根退出王室高級成員職務，並移居美國至今。目前兩人與5歲兒子亞契（Archie）、3歲女兒莉莉貝（Lilibet）一同住在加州要價近4億台幣的豪宅裡。

事實上，梅根2024年曾為個人生活品牌「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）創立IG帳號「＠americanrivieraorchard」，簡介欄顯示：「由薩塞克斯公爵夫人梅根創辦。成立於 2024 年。」但貼文只有品牌的九宮格標章圖，梅根曾在該帳號的第一則限時動態中短暫露臉，是她正在廚房做飯的畫面。

儘管重回社群平台，梅根與哈利對社群媒體依然小心翼翼，梅根在2023年的一場活動中表示，她對在社群媒體的環境中養育孩子感到擔憂，她表示：「現在每個人都受到網路世界和社群媒體影響，有些人受到的影響比其他人更大。我們都希望感到安全。」哈利也同意妻子的觀點，並補充說：「對我和我的妻子來說，孩子們在數位時代中成長，我們的首要任務是將痛苦轉化為有意義的目標。」希望打造更安全的網路環境，來幫助他們的孩子和其他家庭。


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