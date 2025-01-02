川普上任「亞洲政治局勢」受挑戰！彭博盤點5大焦點　台灣也上榜

▲在川普的領導下，台灣與美國的同盟關係不再有穩固保障。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

回顧2024年，美國前總統川普再次當選總統，即將於本月21日正式上任，外界也擔心他的「美國優先」政策會衝擊美國的外交關係，且會對亞洲地緣政治造成重大影響，美國媒體《彭博》就整理了亞洲2025年可能會面臨的政治挑戰。

《彭博》指出，除了中國以外，亞洲地區一直是美國前幾任政府在外交政策上的一個被忽視的優先對象。拜登政府曾致力於恢復美國在該地區的影響力，川普應該會在此基礎上繼續努力。

川普與習近平的互動將決定未來走向

中國國家主席習近平與美國總統川普是否能成功恢復友好關係，將是川普政府決定未來戰略走向的重要關鍵。

川普曾威脅對中國商品徵收至少60%的關稅，這對北京始終是個重大威脅，彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估算，這些關稅可能最終削減83%的中國對美出口，在經濟增速放緩、房地產市場低迷以及就業問題壓力下，習近平勢必希望降低貿易戰再次爆發的風險。

此外，若「川習會」能越早進行，對於北京來說越有利。與此同時，華府也密切注意著中國在過去一年擴張的軍事實力與規模。

▲若「川習會」能越早進行，對於北京達成協議也越有利。（圖／達志影像／美聯社）

台灣將努力應對川普政策

《彭博》指出，習近平絕不會在台灣問題上妥協，這對台灣來說是一場生存危機。

台灣總統賴清德在美國總統拜登（Joe Biden）的政府下獲得過防務援助和模糊的安全保證；然而在川普的領導下，情況可能不再那麼有保障，台灣需要進一步武裝自己，同時在外交上採取靈活的策略。

美國、菲律賓同盟岌岌可危

菲律賓2025年也應為可能的動盪局勢做好準備。澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）東南亞項目主任帕頓（Susannah Patton）表示，「川普的處事完全是交易性的，他會想著『我能從中得到什麼好處？』，這將決定華盛頓是否會在馬尼拉需要幫助時介入。」

這種情況使得菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）難以持續對抗中國在南海的行動。

▲北韓領導人金正恩成功與俄羅斯總統普丁結盟。（圖／路透）



北韓與俄羅斯關係日益密切

美國2025年的外交政策將繼續受到烏俄戰爭、以色列與加薩衝突、敘利亞危機，還有北韓所主導，而對於新一任政府而言，北韓可能是亞洲最頭痛的問題之一。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）毫不掩飾對擴展核武的野心，現在也成功與俄羅斯結盟，甚至派遣北韓士兵協助俄羅斯在烏克蘭戰爭前線作戰，俄羅斯和北韓的夥伴關係可能進一步加深。

南韓的政治動盪有利於北京

北韓與俄羅斯的關係加深之際，美國另一個重要的盟友南韓卻因其國內政治問題而無暇顧及。遭彈劾的南韓總統尹錫悅，過去立場較親美，如今面臨的大選可能導致新政府與北京的關係更為親近。