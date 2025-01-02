一天滑手機205次！這族群滑6小時18分鐘最久　調查曝光

▲千禧世代最常滑手機，平均一天查看手機324次，Z世代族群滑手機時間最長，平均一天超過6小時。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

Reviews.org調查顯示，美國人平均一天查看手機205次，換算下來，大約每7分鐘就會滑一次手機，較去年增加42.3%。

美國千禧世代（1981至1996年出生）最常滑手機，平均一天滑手機324次，檢查手機通知速度也領先其他年齡層，超過8成的人會因沒有手機感到焦慮。Z世代（1997至2010年代初期出生）使用手機的時間最久，平均每日滑手機的時間為6小時18分鐘，領先千禧世代的6小時2分鐘、X世代的4小時54分鐘、嬰兒潮世代的3小時18分鐘。

調查結果顯示，有81%的人會在起床10分鐘內滑手機，66%會在上廁所時用手機，53.7%會透過手機傳訊息給同一個房間內的人，38.1%約會期間使用或查看手機，27%的人開車期間會使用或查看手機。大約有76%的人會在聽到手機通知聲音之後的5分鐘內立刻查看。

至於要如何降低手機成癮？文章稱，其中一種方法就是把手機螢幕顯示的顏色從彩色改成黑白。

▼調查結果顯示，有81%的人會在起床10分鐘內滑手機 。（圖／翻攝自Reviews.org）