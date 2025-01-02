教團籲重啟「生生喝國產乳」　國教盟：亂象是配送規劃欠缺周全

▲教育團體今天前往行政院陳情，呼籲重啟學童乳政策，並透過超商讓學生自行領用國產乳。（圖／國教盟提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院去年底突然宣布「班班喝鮮奶」停辦引發各界錯愕。包括家長與校長等教育團體，今（2日）在行政院前高喊「健康台灣，學童優先」等口號，強調政策執行亂象並非是親師生不支持，而是配送問題，並提出重啟「生生喝國產乳」等三點訴求，盼維持每周兩次國產乳，並透過超商系統讓學生自行領用，提升政策彈性與效果。

行政院在去年12月19日宣布「班班喝鮮奶」政策下學期停辦，引發各縣市與教育團體反彈。包括國教行動聯盟、中小學校長協會、全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工聯盟、全國教育產業總工會、北市教師會等教育團體，今早前往行政院門口，高喊「健康台灣，學童優先；國產鮮乳，承諾兌現，生生喝乳，孩子安心，政策不停，健康前進」等口號，呼籲行政院重新啟動「生生喝國產乳」計畫。

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國教盟理事長王瀚陽指出，去年7月的全國教育局處長會議上，教育部長鄭英耀於提及，教育部與農業部跨部會合作，提供國產鮮乳給全國國小學童及附設幼兒園學生，每周2次，且是為期4年的常態性政策，該計畫呼應賴清德總統「健康台灣」國家願景，行政院突然喊停計畫，不僅失信於民，打破賴總統的常態性承諾，更損害學童權益。

王瀚陽進一步表示，班班有鮮乳在政策執行亂象，並非親師生不支持政策，而是計畫執行中出現的配送問題，由於農業部提出14元公益價格壓力，導致乳品生產者與配送單位無法獲得合理利潤，變相要求酪農承擔公益角色，加上配送規劃欠缺周全，例如校園無冷藏保存設備造成教師負擔加重，造成政策執行困難，但是無論校長、教師、家長皆表示，支持學童乳品政策且不應喊停。

與會教育團體也提出三點訴求，首先是生生喝國產乳並維持400cc供應為原則，優先採用農業部鮮乳標章的國產乳品，避免進口乳品衝擊本土酪農。不分鮮乳或保久乳，只要符合100%生乳標準即可，並讓地方縣市政府依其考量適當納入營養午餐供餐體系，確保政策更具整體性。

由於目前包括雙北、雲林嘉義屏東等縣市已表態支持班班喝鮮乳政策，教團建議，應交由地方各縣市政府協調執行生生喝國產乳，也可透過超商便利商店系統讓學生自行領用，進一步提升政策彈性與執行效果。最後則是配送與執行細節交由政府與專業單位統籌，不要影響教師負擔。